Zelené pivo i workshopy. Praha slaví svátek irského patrona

Praha stejně jako další světové metropole oslaví o víkendu svátek irského patrona, svatého Patrika, který připadá na 17. března. Akce nazvaná Tour sv. Patrika zahrnuje koncerty, kulturní vystoupení, workshopy a irskou gastronomii a v neděli ji završí průvod, který projde ulicemi hlavního města. Slavit se bude i v klubech, barech a irských hospodách dalších měst Česka, které nabídnou svým hostům tradiční zelené pivo, whisky nebo speciální menu.

V Praze oslavy začnou v sobotu na smíchovské náplavce, kde budou moci návštěvníci street food festivalu ochutnat tradiční i méně známé irské speciality. Hlavní program oslav bude podle zástupců organizátorů ale v Holešovické tržnici, kde bude vystoupení irských komiků a několika hudebních skupin. Při příležitosti dne svatého Patrika, kdy se Irové po celém světě oblékají do zelené barvy a podávají se zelené pokrmy a pivo, pak bude večer symbolicky v zelené barvě nasvícen Tančící dům nebo petřínská rozhledna.

V neděli se pražské oslavy přesunou do kulturního a vzdělávacího prostoru Kampus Hybernská, kde se pod záštitou irských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy uskuteční rychlokurzy irštiny, čtení irské literatury a koncert. V 15:00 se pak z kampusu vydá do pražských ulic průvod Irů žijících v ČR a jejich kamarádů a příznivců oblečených do irských převleků a masek.

Svatý Patrik podle legendy obrátil v pátém století Iry na křesťanství. Byl křesťanským mnichem, který se později stal svatým a patronem Irska. Podle legendy dal vzniknout i symbolu země - zelenému trojlístku, na kterém údajně vysvětloval princip Svaté Trojice.

Den svatého Patrika byl ještě donedávna spíše náboženským svátkem, postupně si ale našel příznivce po celém světě. Slavnosti mají různou náplň - od slavnostních pochodů, irské hudby, tradičního tance až po oblékání se do zeleného, barvení piva a ostatních potravin či věcí.