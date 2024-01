Pět důvodů, proč letos neodkládat nákup letní dovolené na poslední chvíli

Řecko, Kapverdy nebo snad Egypt? Ať už letos plánujete strávit dovolenou v říši gastronomických zážitků nebo chcete objevovat křišťálově průzračné moře s hedvábným pískem, s rezervací příliš neotálejte. Nejenže cestovní kanceláře už nyní hlásí, že zájem o dovolené bude letos obrovský, ale ty nejlepší hotely si cestovatelé rezervují dlouho dopředu. Prozradíme vám, v čem spočívá kouzlo first minute zájezdů a proč se vyplatí naplánovat si dovolenou s dostatečným předstihem.



Máte neomezené možnosti

Když začnete organizovat svou dovolenou už nyní, otevírají se vám dveře takřka neomezených možností. Včasná rezervace vám umožní vybrat si vysněný pobyt z širokého množství destinací a hotelů, od populárního letoviska u Egejského moře až po neokoukané drahokamy u Marsa Matrouh ve Středozemním moři. Můžete si naplánovat cestu v termínu, který nejlépe vyhovuje vašim potřebám, nebo získat ubytování splňující všechna vaše kritéria či rozpočet. Zkrátka a dobře, když si rezervujete zájezd včas, máte jistotu, že bude přesně takový, jak jste si ho vysnili. "Je to jednoduše dovolená bez kompromisů," komentuje first minute pobyty expertka na cestování a obchodní ředitelka CK Blue Style Lenka Pátek.



Získáte výhodnou cenu

Jedním z velkých lákadel first minute nabídek je také možnost získat zájezd za férovou cenu, díky čemuž nebude váš rodinný rozpočet tolik zatížen. "Podobně jako v minulém roce je i letos zájem o dovolené mezi Čechy enormní a mnoho hotelů je již začátkem roku téměř vyprodaných," upozorňuje Lenka Pátek a dodává:

"Na rozdíl od last minute nabídek jsou first minute kombinací nejlepší ceny, širokého výběru pobytů a dalších výhod, mezi které třeba u CK Blue Style patří děti zdarma, slevy pro dospělé a seniory, výhody pro věrné zákazníky, bezplatná změna zájezdu, pojištění zdarma, a to včetně krytí v případě onemocnění Covid-19 nebo nízká rezervační záloha." Díky ní může být plánování vaší vysněné dovolené stejně flexibilní jako vaše plány na léto! Počáteční záloha je první krok, zbytek můžete doplatit až 45 dní před plánovaným termínem dovolené. A pro ještě větší pohodlí si platby můžete rozdělit bez navýšení do deseti splátek. To může být ideální řešení například pro ty, kteří si letos chtějí užít hned několik dovolených.



Vyhnete se stresu z nákupu na poslední chvíli

Odletíme, nebo zůstaneme doma? Tato otázka znepokojuje mnohé Čechy, kteří odkládají rezervaci zájezdu na poslední chvíli v naději, že později uloví tu nejlepší nabídku. Last minute pobyty jsou také jednou z možností, nicméně samotné cestovní kanceláře upozorňují, že finanční úspora v tomto případě není nikterak významná. A uznejte sami, plánování dovolené se stresem v zádech vlastně není žádná výhra.



Máte možnost detailnějšího plánování

Díky včasnému nákupu zájezdu získáváte možnost pečlivé organizace cesty přesně podle vašich přání a potřeb. Máte dostatek času pro výběr ubytování, výletů a aktivit, což vám umožní sestavit si bohatý a pestrý itinerář. Můžete si naplánovat návštěvu těch nejlepších lokálních kaváren, průzkum okouzlující přírodní scenérie s krásnými plážemi nebo objevovat historické památky, před kterými se doslova tají dech.



Budete se mít na co těšit!

A to nejlepší na závěr? Pokud si zakoupíte dovolenou s předstihem, můžete se na ni začít rovnou těšit. Představa zaslouženého odpočinku vám pomůže snížit stres a napětí a posílit psychickou odolnost. Vzpomínky a zážitky, které si z dovolené domů přivezete, vás budou hřát třeba až do příští zimy. A pokud ne, není nic jednoduššího než si najít další vysněnou destinaci, která na vás bude čekat zase příště. Jakmile totiž jedna dovolená skončí, přichází vzrušující příležitost plánovat tu další...