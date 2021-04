Alien: Isolation a Hand of Fate 2 zdarma na Epicu.

Epic Games Store nabídne i tento týden pár her zcela zdarma. Sáhnout můžete hned po dvou titulech, které si lze bezplatně a na vždy přidat do knihovny. Až do 29. dubna je k dispozici Alien: Isolation a Hand of Fate 2.

Alien: Isolation dost možná znáte. Titul z roku 2014 od studia Creative Assembly patří mezi nejpovedenější hororové hry a pyšní se odkazem na kultovní filmy. O kvalitách hry svědčí přes 30 tisíc kladných hodnocení na Steamu.

Pokud jste si tuto hru nepřidali do knihovny v minulých akcích, máte nyní další možnost. Strašidelné pátrání po osudu Ellen Ripley, matky Amandy, rozhodně stojí za to.

Druhým titulem zdarma se na týden stává Hand of Fate 2. Rogue-like akce nabízí soubojový systém, který ovládáte v reálném čase, a spoustu zábavy s kartičkami. Tuto hru rozhodně musíte projít víckrát. Pokaždé totiž skrývá jiné questy, které ozvláštní vaše putování.

Akce platí pouze do 29. dubna a mohou ji využít jen PC uživatelé.