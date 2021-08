Battlefield 2042 dostane krátký film, odkryje události před válkou

Velice očekávané pokračování střílečky Battlefield obdrží krátký filmeček, který nastíní příběh tohoto herního vesmíru. Dozvíme se, proč se v roce 2042 po celém světě válčí.

Nový Battlefield 2042 se zaměří čistě na režim pro více hráčů. Absence kariéry a možnosti zahrát si příběhové mise ale nebrání tvůrcům dodat hře kontext. Z jakého důvodu budeme v Battlefieldu 2042 bojovat, odhalí krátký film pojmenovaný jako Exodus. Dočkáme se ho 12. srpna a tvůrci tímto budují příběh okolo samotné hry.

Co se v rámci krátkého filmu dozvíme, zůstává tajemstvím. Nejspíše se nám představí události mezi současností a rokem 2042. Co vedlo k bojům napříč světem? A zakomponují vývojáři z DICE šílený režim Battlefield Portal do vyprávění? Odpovědi na tyto otázky se dozvíme již za pár dní.

Další herní záběry se pak na veřejnost dostanou nejspíše při pořádání veletrhu Gamesom. Ten se uskuteční ke konci srpna. Battlefield 2042 vychází 22. října na PC a konzole.