Call of Duty dostane speciální mapu, prohánějí se na ní monoposty formule 1

Okruh Marina Bay se stane letos nejen dějištěm závodu formule 1, ale také bojištěm v novém Call of Duty. Na okruhu se budou při bojích prohánět rychlé monoposty.

Call of Duty: Modern Warfare II nabídne řadu map do multiplayeru a jednou z nich bude i celkem netradiční okruh Marina Bay nacházející se v Singapuru. Podle ukázky se na trati prohánějí formule a bojovat budeme nejen na závodní dráze, ale i v boxech.

Celý boj bude probíhat v noci, což není náhoda. Okruh Marina Bay byl totiž prvním, kde závody F1 probíhaly za umělého osvícení. Stalo se tomu tak již v roce 2008.

Zda budou monoposty schopné srazit nepozorné hráče, je otázka. Jistě by to byl zajímavý dynamický prvek. Call of Duty si ovšem netradiční lokace vybírá celkem často a bojovat jsme mohli třeba na letišti. Zda mapa souvisí s příběhem, není jasné.

Call of Duty: Modern Warfare II vychází na konzole a PC 28. října.