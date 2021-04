Call of Duty Warzone hlásí sto milionů hráčů, hra se dnes podstatně změní

Více jak rok po vydání battle royale verze Call of Duty zde máme další pokořenou metu. Warzone si zahrálo sto milionů hráčů.

Před rokem se Call of Duty trefilo do černého s příchodem Warzone. Alespoň tak hovoří čísla. Hru si za týden stáhlo 15 milionů hráčů. Dva měsíce od vydání se komunita rozrostla na 50 milionů a dnes tu máme ucelenou stovku. Podobného milníku dosáhl konkurenční titul Apex Legends před týdnem, jenže jde o rok starší titul.

100 million players and counting.



Thank you all for dropping in. It wouldn't be #Warzone without you. pic.twitter.com/knanptnCMU