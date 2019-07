Chytrá společenská hra o zneškodňování bomby již brzy vyjde pro mobilní zařízení

Jeden hráč musí zneškodnit bombu a zbytek mu pomoci manuálu radí, co má vlastně dělat. Komunikace je klíčová.

Povedená party hra Keep Talking and Nobody Explodes původně vyšla pouze pro systémy augmentované reality. Později se dočkala vydání pro konzole PlayStation 4, Xbox One a Nintendo Switch a nově dorazí na mobilní zařízení, takže bude ještě přístupnější.

Princip hry je vcelku jednoduchý a také geniální. Jeden z hráčů má před sebou bombu, kterou ostatní nesmějí vidět, protože pro ně je určen rozsáhlý manuál. Ten přesně popisuje, jak se daná část bomby zneškodní.

Bomb je ve hře nespočet, takže se jen tak neomrzí. Hráč s bombou tedy musí zbytku popisovat, co vidí a jak bomba vypadá. Jeho pomocníci potom v manuálu hledají postupy, jak bombu zneškodnit. Úspěch je tak pevně navázán na kvalitní komunikaci.

Keep Talking and Nobody Explodes vyjde 1. srpna pro mobilní platformy Android a iOS. Stát má 10 dolarů.