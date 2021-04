Do World of Tanks míří moderní technika

Konzolová verze World of Tanks se brzy rozšíří o nové, moderní tanky. Rozšíření se do hry dostane ke konci dubna.

Máte rádi moderní vojenskou techniku? Tak právě vás zaujme nové rozšíření oblíbené multiplayerové hry World of Tanks. Po bojišti se totiž svezete s aktuální technikou v čele s M1A2 Abrams a T-72BM.

Do hry se od 27. dubna dostane rozšíření jménem Modern Armor. To nabídne tanky z druhé poloviny 20. století i úplně nové pojízdné kolosy z nedávných let.

Aktualizace bude dostupná pro hráče na konzolích Xbox One, Xbox Series, Playstation 4 a Playstation 5. Hrát lze i napříč platformami a vy tak můžete do boje 15 vs. 15 vyrazit s kamarádem, který vlastní jinou konzoli.