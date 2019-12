Fenomén battle royale zamířil do nečekané hry: Forza Horizon 4

Autoři oblíbené a úspěšné závodní hry s otevřeným světem představili nečekanou novinku v podobě režimu The Eliminator. Jedná se o battle royale ve světě závodů.

Vypadá to, že mánie okolo battle royale her jen tak neutichne. Zatímco u stříleček pro více hráčů je tento populární režim prakticky očekávaný nebo alespoň nikoho nepřekvapí, u závodní hry jde o něco jiného.

Přesně to je novinka The Eliminator, kterou do Forza Horizon 4 přináší nová aktualizace zdarma pro všechny hráče. Nabízí zábavu až pro 72 hráčů na stále se zmenšující herní mapě.

Všichni začnou s vozítkem Mini Cooper z roku 1965 a na mapě mohou najít lepší auta. Vyřazování potom probíhá při závodech, takže demoliční derby to úplně není.

Minimálně z upoutávky vypadá The Eliminator jako lákavý a svěží zážitek. Forza Horizon 4 je dostupná pro počítače a konzoli Xbox One.