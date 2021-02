Forza Horizon dorazí na Steam

Před časem se Microsoft nechal slyšet, že u některých her zruší exkluzivitu pro Microsoft Store a Xbox aplikaci pro PC. Nejprve se tato změna dotkla kolekce Halo: The Master Shief Collection. Futuristická střílečka ikonická pro konzole Xbox tak jde zakoupit i na největší platformě s PC hrami. Nedlouho poté následoval titul Sea of Thieves a nyní přichází i Forza.

Forza Horizon 4 z dílny studia Playground Games se řadí mezi nejlepší závodní tituly současnosti. Kromě skvělé grafiky a atmosféry nabízí také řadu aut a různé druhy závodů. Vývojáři s příchodem na Steam slibují plnou podporu hraní online napříč Microsoft Store variantou hry, a také Xboxem.

Datum vydání je stanoveno na 9. března a k dispozici budou hned 3 verze hry. Základní nabídne kromě samotného titulu také rozšíření Formula Drift Car Pack. Deluxe edice například auta Jamese Bonda a ultimátní verze oblíbená LEGO autíčka a další doplňky.