Ghost of Tsushima obdrží možnost hraní s přáteli

Jeden z posledních velkých titulů na Playstation 4 se ke konci roků dočká bezplatné aktualizace. Ta odemkne kooperativní režim.

Titul Ghost of Tsushima představuje jednu z posledních velkých exkluzivních her na aktuální generaci Playstationu. Akční adventura sbírá jednu pozitivní recenzi za druhou. Tvůrci hry naštěstí neusnuli na vavřínech a již nyní lákají na velkou aktualizaci.

Režim Ghost of Tsushima: Legends přinese podporu online spolupráce s až dalšími 3 hráči. Celkem budou k dispozici 4 hrdinové: Samurai, Hunter, Ronin a Assassin. Každý z nich nabídne jiný styl hratelnosti a unikátní schopnosti.

Příběh bude v režimu Legends laděn do více fantaskního stylu. Při průchodu hrou potkáte bytosti z japonského folklóru a mytologie. Mise se budou odvíjet dle počtu hráčů. Ve dvou půjde podstoupit těžší příběhové mise, které otestují vaše bojové dovednosti. V plném počtu čtyř spolubojovníků se odemknou ještě náročnější úkoly a noví nepřátelé. Plánuje se také zdolávání raidu.

Aktualizace dorazí do Ghost of Tsushima ke konci tohoto roku, a to zdarma.