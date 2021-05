Herní studio Bohemia Interactive hlásí největší příjmy za poslední roky.

Tvůrci světoznámých titulů Arma 3 a DayZ mohou slavit. Studiu se i po letech od vydání těchto her nebývale daří a zisk stále roste.

Psal se rok 2013 a studio Bohemia Interactive vydalo do světa dvě herní pecky s názvem Arma 3 a DayZ. Dlouhodobá podpora těchto her a kvalitní základ zajistil studiu prosperitu na řadu dalších let. Svědčí o tom i výsledky za poslední fiskální rok. Studio si přišlo na 47,5 milionů dolarů (téměř miliardu korun). Jde o nárůst o 10 procent a největší výdělek za posledních pět let.

V letošním roce studio cílí zejména na konzole, ale také geografický růst. Nedávná investice čínského gigantu Tencent naznačuje, že by Bohemia Interactive mohli více cílit na obří asijský trh.