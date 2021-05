Hra World of Tanks je nyní dostupná na platformě Steam

Populární bezplatná multiplayerová hra s tematikou tankových bitev World of Tanks se od dnešního dne přesouvá na Steam, kde je však k dispozici pouze pro nové účty.

To znamená, že si hráči nemohou přenést svůj dosažený pokrok z již existujícího účtu u společnosti Wargaming. Jinak ale jde o totožnou hru, včetně dostupného obsahu.

Poprvé v historii mají hráči Steamu možnost vidět přes 600 věrně propracovaných tanků, vyzkoušet taktickou, ale zároveň i dynamickou hru a vyzkoušet jedinečné bojiště ve hře World of Tanks, kterou celosvětově hraje zhruba 200 milionů hráčů.

"Jsme velmi nadšení, že můžeme spojit síly s Wargamingem, abychom uvítali World of Tanks ve službě Steam a představili tuto neuvěřitelnou hru komunitě Steam. Je ideální čas naskočit do tanku a zapojit se do bitvy! " řekl Nathaniel Blue zodpovědný ve Valve za rozvoj podnikaní.