Má šéf společnosti Epic Games jasno ohledně toho, kdy se vrátí Fortnite na iOS?

Vrátí se Fortnite zpět na naše telefony a tablety od Applu? Šéf společnosti Epic Games má jasný plán, jak toho dosáhnout, a zdá se, že by to mohlo být brzy. Vše vypadá velmi nadějně.

Chystá se velký návrat? Velmi populární hra Fortnite byla přibližně čtyři roky stažena z oficiálních obchodů Google Play a AppStore. Jedním z důvodů může být rozhodnutí vedení společnosti Epic Games, které nechtělo sdílet zisky s Googlem a Applem. Společnost implementovala vlastní obchod, čímž se transakce prováděly mimo Google a Apple, a obě společnosti tak přicházely o část zisku. To vyvolalo rozsáhlé soudní spory, jejichž výsledek zatím není znám. Epic několikrát žaloval Apple s argumentem, že využívá svůj monopol. Epic tvrdí, že hráči by měli mít možnost volby, odkud si zakoupí herní měnu.

Nicméně Epic má plán! Již koncem tohoto roku majitelé iOS verze budou moci stáhnout mobilní aplikaci Epic Games Store, kde se opět objeví Fortnite tak, jak ho známe a máme rádi. Tato novinka se výjimečně týká přímo Evropy, kde se před několika týdny změnila nařízení. Doufejme, že se Apple nepostaví proti aplikaci EGS, čímž by znovu zkomplikoval Epicu cestu, jak dostat Fortnite na mobilní telefony hráčů.

Remember Fortnite on iOS?



How bout we bring that back.



Later this year Fortnite will return in Europe on iOS through the @EpicGames Store.

(shoutout DMA - an important new law in the EU making this possible). @Apple, the world is watching. pic.twitter.com/VdHWTe8i1c