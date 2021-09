Nový God of War, Spiderman 2, Wolverine a další pecky míří na Playstation

Konference Playstation Showcase představila opravdu velké novinky. Viděli jsme hry od Insomniac Games ve spojení s Marvelem, nový God of War i Gran Turismo 7.

Playstation Showcase 2021 patřila k nejlepším online konferencím za hodně dlouhou dobu. Okolo 40 minut dlouhá prezentace přinesla opravdu hodně.

Začněme u Project Eve. Toto velice pohledné korejské RPG v ukázce nešetřilo odlesky ani pořádnou akci. Postapokalyptickou Zemi musí zkrátka někdo zachránit. Datum vydání neznáme, ale hra by měla vyjít na PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series a počítače.

Dalším velkým oznámením bylo datum vydání Gran Turismo 7. Závody dorazí 4. března příštího roku a vývojáři v nové ukázce lákají na světové tratě i úpravu vozidel.

Obří peckou byla také vsuvka od Insomniac Games. Ti odhalili, že pracují na plnohodnotném pokračování Spidermana. Pavoučí super hrdina dorazí v roce 2023 a Peter Parker vezme s sebou také svého mladšího kolegu Milese Moralese. Čelit budou samotnému Venomovi.

To samé herní studio poté ukázalo adamantové drápy a ruce od krve. Wolverine dostane samostatnou hru, což je zhruba vše, co víme.

Nezapomnělo se ani na božstvo. God of War: Ragnarok se bude točit okolo norské mytologie. Objeví se v něm Thor, Freya a samozřejmě táta Kratos. Ukázka vypadala opravdu krásně. Zahrajeme si příští rok.

Zajímavě vypadal také pohled na Forspoken. Jde o trochu záhadnější hru, přičemž příběh jistě také tvůrci zahalí řadou tajemství.

Nechyběly ani remastery, remaky a bohužel odklady. Z této kategorie je rozhodně nejdůležitější zmínit remake KOTOR, tedy Star Wars: Knights of the Old Republic. Půjde o velkou předělávku, přeci jen původní hra vyšle před 18 lety.

Remaster čeká Alana Waka a konečně známe datum vydání. Zahrajeme si už 5. října na Playstationu, Xboxu a PC.

Uncharted 4 a spin-off The Lost Legacy se dočkají remasteru pro PS5 a PC na začátku příštího roku.

Nakonec tu máme odklad next-gen verze GTA 5. Graficky vylepšená varianta hry se na Playstation 5 podívá až v březnu, nikoliv letos na podzim.