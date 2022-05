Nový osmý Battle Pass do World of Tanks ve znamení Warhammer 40k

Brzy se objeví nová sezóna Battle Passu hry World of Tanks a tentokrát dorazí s posilami. Jména jako Ultramarines, Death Guard a Evil Sunz Orks ze světa Warhammeru 40k slibují, že půjde o battle pass, který si hráči nebudou chtít nechat ujít!

Ať už se přistihnete, že křičíte bojový pokřik "Red 'uns go faster!", obléknete se do nechutně zelené a hnědé barvy, nebo budete volat po "odvaze a cti", tankisté budou moci na bojištích World of Tanks reprezentovat své oblíbené 40k frakce.

Tato sezóna bude obsahovat tři hlavní kapitoly, z nichž každá bude obsahovat 50 etap, které lze dokončit v libovolném pořadí. A tentokrát, na rozdíl od všech předchozích sezón, se každá z kapitol díky prostředí Warhammer 40k vyznačuje 3D stylem inspirovaným výše zmíněnými frakcemi pro základní vozidla této sezóny. Ale počkejte, je toho ještě víc: za dokončení každé kapitoly budete odměněni velitelem, který vlaje pod vlajkou každé frakce, takže tankisté to určitě budou chtít dotáhnout až do konce!

"Jsme nadšeni, že můžeme spolupracovat se světem 40k a přenést ho do World of Tanks, a jsme si jisti, že naši hráči budou také nadšeni," prohlásil Max Chuvalov, ředitel publishingu World of Tanks. "Stejně jako ve Warhammeru 40k jsou i zde bitvy o strategii, o pochopení své role v aréně a o tom, jak můžete spolupracovat, abyste si zajistili vítězství."

Mechanismus bude veteránům Battle Passu dobře známý: hráči mohou v náhodných bitvách (s výjimkou velkých bitev) získat body Battle Passu, když hrají ve vozidlech VI. až X. úrovně a na bojišti podávají dobré výkony. Tankisté si také mohou zvýšit počet bodů Battle Pass plněním denních misí, které jsou dostupné pro vozidla všech úrovní.

Pro vice informací klikněte na stránky hry: worldoftanks.com.