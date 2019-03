Oznámený “Netflix pro hry” od Google ambicemi nešetří, slibuje streamování až ve 4K rozlišení

Přinést úspěšnou službu pro streamování her on-line se nově pokusí také internetový gigant. Novinka se jmenuje Stadia a Google to s projektem myslí hodně vážně.

Streamování her přes internet podobně jako už funguje hudba nebo video, není žádnou novinkou. Pár let zpět se o to neúspěšně snažily služby OnLive či Gaikai. Tentokrát se ale zajímají velcí hráči. Microsoft už svůj projekt xCloud oznámil a více ho představí na výstavě E3 a Google aktuálně představil ambiciózní Google Stadia.

Služba nabídne streamované hry po celém světě pro celou řadu zařízení, od počítačů přes notebooky až po mobilní zařízení nebo televize vybavené Google Chromecast. Streamování her má výhodu hlavně v tom, že vyžaduje pouze rychlé připojení (Google mluví o 25 Mbps), protože hry běží na výkonných serverech.

V případě Stadia poběží hry "v cloudu” na výkonných vlastních procesorech a grafických čipech, které Google pro tento účel vytvořil společně s AMD. Služba má zvládnout až 4K rozlišení se 60 snímky za vteřinu. Google do budoucna navíc plánuje nabídnout 8K rozlišení.

Google představil také volitelný ovladač se zajímavou vychytávkou. Připojuje se pomocí WiFi a rovnou ke Stadia serverům, aby jim co nejrychleji poslal uživatelský vstup (tedy ovládání pro streamovanou hru) a nemuseli jste ho párovat s různými zařízeními, kde budete hry streamovat.

Stadia má v Google na starosti herní veterán Phil Harrison, který dříve působil v Microsoftu a Sony. Kromě toho společnost vybudovala vlastní vývojářské studio pro exkluzivní hry, pracuje na nich přes tisíc zaměstnanců a studio vede herní veteránka Jade Raymond (Ubisoft a později EA).

Stadia má odstartovat letos, Google ale přesnější nebyl. Zatím také nevíme, jestli půjde o model Netflixu - tedy všechny hry za předplatné nebo si bude nutné hry kupovat po jedné.