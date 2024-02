PlayStation VR2 se brzy bude dát připojit k počítači, Sony pracuje na oficiální podpoře

Firma Sony ohlásila, že druhá generace virtuální reality pro konzole PS5 bude brzy kompatibilní i s PC. Zároveň představila nové herní tituly.

Od uvedení PlayStation VR2 uplynul již rok, avšak druhá generace virtuální reality pravděpodobně nezaujala tolik lidí, jak doufala společnost Sony. Krátce po uvedení se začalo hovořit o tom, že společnost snížila odhad prodaných kusů, a dodavatele upozornila na možný pokles zájmu. Oficiální zpráva z května pak uvedla, že bylo prodáno téměř 600 tisíc kusů.

Pravděpodobně z tohoto důvodu se nyní pracuje na oficiální podpoře pro PC. "S radostí oznamujeme, že v současné době testujeme možnost, aby hráči s PS VR2 měli přístup k dalším herním titulům na PC, abychom zajistili ještě větší rozmanitost her než jen ty dostupné prostřednictvím PS5," uvedl příspěvek na PlayStation Blogu.

Kromě toho Sony oznámilo několik nových her. Mezi nimi jsou The Wizards - Dark Times: Brotherhood a rozšíření pro Arizona Sunshine 2. Do budoucna se také připravují další tituly: