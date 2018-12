Poslední dobrodružství herní Lary Croft nabízí úvod zdarma

Vydavatel zpřístupnil zkušební část, která vás seznámí s hrou. Je dostupná pro všechny herní platformy a postup se vám případně přenese do plné verze.

Pro všechny, kteří váhají nad relativně novým Shadow of the Tomb Raider, má vydavatel pozitivní zprávu. Hru si můžete na vlastní prsty vyzkoušet, abyste věděli, co čeho jdete. K dispozici je totiž nová zkušební "Trial” verze hry.

Tvůrci sice neříkají, jak dlouhá ukázka je, slibují ale "několik” počátečních úrovní. Navíc kompletní přístup k jejich obsahu, takže si je můžete detailně prozkoumat včetně všech vedlejších částí.

Pokud vás zkušební verze přesvědčí a rozhodnete se pro koupi celé hry, váš dosažený postup se přenese, takže nebudete opakovat to, co jste už prošli.

Shadow of the Tomb Raider můžete zkoušet na všech herních platformách, na které hra v září vyšla. Na počítače je zkušební verze dostupná přes platformu Steam, na konzolích PlayStation 4 a Xbox One přes jejich oficiální obchody.