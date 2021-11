Skyrim slaví deset let od vydání, vývojáři ukázali další trailer k výroční edici

The Elders Scrolls V: Skyrim patří neodmyslitelně ke klenotům herní scény minulé dekády. Vzhledem k úspěchu tak není divů, že studio Bethesda vydává hru znovu a znovu v různých edicích.

Ta poslední se jmenuje Anniversary Edition a oslavuje deset let od původního vydání hry. Přinese do hry mnoho nového obsahu - v novém survival módu se budeme muset dávat pozor, abychom neumrzli a zajistit si pravidelný přísun jídla. V tom by nám mělo pomoct kromě lovu také nový systém rybaření.

Těšit se můžeme také na odkazy ze starších her, Oblivion a Morrowind si připomeneme u nových questů či zbraní a zbrojí. Mnoho novinek si můžete prohlédnout v nově vydaném traileru.

Výroční edice Skyrimu vychází dnes na PlayStation 4 a 5, XBox One a Series a na PC.