Stahujte speciální edici Bridge Constructoru inspirovanou hitem The Walking Dead a Ironcast zdarma

Ani tento týden nás obchod Epic Games Store nenechal na holičkách a představil hned dvě hry, které si můžeme stáhnout zcela zdarma.

Epic po celý týden nabídne zdarma ke stažení Bridge Constructor The Walking Dead. Jak již název napovídá, jedná se o speciální verzi oddechové arkády Bridge Constructoru, ve které je vašim cílem postavit dostatečně pevný most. Tvůrci tento cíl zachovali a přenesli ho do postapokalyptického žánru světa The Walking Dead. Váš most tak poslouží zejména k úniku před hordou zombie. Crossover těchto dvou světů je k dispozici zdarma.

Druhým titulem zdarma je Ironcast. Steampunková strategie může někomu na první pohled připomínat jednoduchou mobilní hru. Opak je ale pravdou a řada strategických RPG prvků přidává Ironcastu na hloubce. Chopte se ovládání obřího robota a porazte nepřátele. Vylepšujte své vybavení a postupujte dále. Také tento titul vám v herní knihovně zůstane i po skončení akce.