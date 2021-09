Stahujte zdarma Far Cry 3, hra vám zůstane i po skončení akce

Ubisoft se pomalu připravuje na vydání nového Far Cry 6. Aby hráče správně naladil na atmosféru této střílečky, rozdává zcela zdarma jeden z nejpovedenějších dílů.

V listopadu 2012 vyšlo třetí pokračování akční střílečky Far Cry. Souostroví Rook Islands nabídlo poutavý příběh, atmosféru a rozlehlou otevřenou mapu. Není se proto čemu divit, že hra sbírala opravdu skvělá hodnocení a do dnes jde o jeden z nejlepších dílů série.

Pokud jste si Far Cry 3 neprošli, máte jedinečnou možnost. Pro PC hráče totiž Ubisoft rozdává titul zcela zdarma. Akce platí až do 11. září 8:30 ráno. Pokud si do té doby Far Cry 3 přidáte do své knihovny na účtu Ubisoft Connect, můžete si titul nechat.

Připomenout si příběh Far Cry 3 je důležité i vzhledem k vydání nového dílu. V něm se totiž objeví předchozí záporáci a Vaas Montenegro bude jedním z nich.