Tři hry zdarma na Epic Games Store.

Druhým titulem je adventura Ken Follett’s The Pillars of the Earth. Ocitnete se ve 12. století v Anglii a ve vesnici Kingsbridge. Potkáte zde trojici hlavních postav - Jacka, Alienu a Philipa, za které si zahrajete v novele s řadou možností, dialogů a průzkumných prvků. Hudbu k tomuto titulu nahrála česká FILMharmonie v Praze.

Nabídku uzavírá The First Tree. Jednoduchá hra láká zejména na svůj vizuál a průzkum okolí. Dva prolínající se příběhy liščí rodiny chytnou nejednoho za srdce.