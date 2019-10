Tvůrci hitu League of Legends chystají hned několik nových her

Mezi nimi bude střílečka z pohledu první osoby zaměřená na hrdiny, digitální karetní hry a také bojovka. O všech hrách zatím ale víme pouze minimum informací.

Studio Riot Games, které stojí za mega populární MOBA hrou League of Legends, u příležitosti oslav 10. narozenin hry oznámilo celou řadu překvapení. Ačkoliv se tvůrci zatím veřejně věnovali pouze jedné hře, nyní připravují hned několik novinek.

Jedna z nich je zatím známá jako "Project A” a půjde o on-line střílečku s rozdílnými hrdiny. Mělo by tak jí to něco ve stylu her Overwatch nebo Paladins. Informací je zatím ale minimum. Se světem League of Legends nemá mít nic společného.

Další z her, které tvůrci velmi letmo odhalili, je Project L. V tomto případě se jedná o bojovou hru zřejmě ve stylu Tekken a Street Fighter ve světě League of Legends, takže by mezi sebou mohli bojovat známí hrdinové.

Aby těch nových her nebylo málo, pracují tvůrci ještě na Legends of Runeterra, což je karetní hra. Studio ji plánuje vydat již někdy příští rok a návštěvníci brzké výstavy EGX tento víkend si budou moci zahrát ukázkovou verzi. Finální hra má být k dispozici zdarma a konkurovat HeartStone od studia Blizzard.