Závodní simulátor Project Cars 3 láká trailerem

Tituly ze série Project Cars patří mezi nejlepší závodní simulátory vůbec. Jsou přístupné široké veřejnosti a nabízejí řadu nastavení i detailů.

Od dob, kdy se série Need for Speed přesunula k arkádovému hraní, vzniklo na poli závodních simulátorů místo, které zapnila série Project Cars. Dnes tato značka patří k velikánům, jako Forza Motorsport a Gran Turismo. Třetí díl by měl přinést zhruba 40 hodin kariéry, nové herní režimy a inovovaný postup příběhem. Důraz bude kladen na váš styl jízdy. Hra má nabádat k čistým průjezdům tratí a patřičně za ně odměňovat.

Vzhledem k povaze hry očekávejte velké nároky na váš počítač. Jde o simulaci virtuálního závodění, a proto zejména doporučené požadavky zahrnují například aktuální výkonnou grafickou kartu.

Minimální požadavky:

Systém: Windows 10

Procesor: Intel Core i5 3450 nebo AMD FX-8350

Grafická karta: GTX 680, pro virtuální realitu GTX 980

Operační paměť: 8 GB

Disk: 50 GB

Doporučené požadavky:

Systém: Windows 10

Procesor: Intel Core i7 8700K nebo Ryzen 7 2700X

Grafická karta: RTX 2070 nebo RX5700

Operační paměť: 16 GB

Disk: 50 GB

Zklamáním může být absence opotřebování pneumatik i nutnosti doplňovat během závodu palivo. Hra vyjde 28. srpna na PC, Xbox One a Playstation 4.