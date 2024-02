Získejte Prince of Persia: The Lost Crown zdarma k diskům Samsung

V nové akci Samsung rozdává ke špičkovým SSD aktuální hit, Prince of Persia: The Lost Crown.

Samsung často přidává ke svým rychlým SSD diskům populární hry a v aktuální akci si můžete do knihovny přidat Prince of Persia. Tento titul na Metacritic drží hodnocení 86 bodů ze 100 a obecně sbírá jedno pozitivní hodnocení za druhým.

Historie her Prince of Persia sahá až do roku 1989, kdy vyšel první díl tehdy na počítač Apple II. Na tuto franšízu později duchovně navázaly tituly Assassin's Creed. Za nejnovějším dílem stojí studio Ubisoft Montpellier, které je známé zejména díky sérii Rayman.

Hru získáte zdarma k vybraným diskům, které zahrnují externí i interní SSD. Doporučit můžeme například řadu 990 PRO, tedy NVMe PCIe 4.0 disky do M.2 slotu. Jde o jedny z nejrychlejších modelů nabízející rychlosti čtení 7450 MB/s a zápis 6900 MB/s. K dispozici jsou velikosti od 1 TB do 4 TB. Alternativou je verze s heatsinkem, která je ideální k osazení do slotu, kde základní deska heatsink nemá. Případně pak do konzole PlayStation 5. Rozšířit si úložiště tak mohou i konzolisté.

Mezi externími SSD disky zahrnutými do akce můžeme zmínit například T5 EVO s kapacitou až 8 TB. Díky skvělému poměru ceny, kapacity a rychlostí jde o skvělou volbu pro méně náročné uživatele. T5 EVO se skvělé hodí na uchování rodinných fotek, filmů nebo důležitých dokumentů.

Pro profesionály můžeme doporučit sérii T9 nabízející zejména vyšší rychlosti čtení a zápisu až 2000 MB/s a odolností proti pádu až ze 3 metrů. Všechny externí disky se mohou pochlubit šifrováním AES-256. Svá data tak budete mít v bezpečí.

Jak akce funguje

Kup do 29. 2. 2024 jeden z vyvolených SSD značky Samsung z nabídky

Po zaplacení objednávky od nás obdržíš promo kód

Do 30. 4. 2024 uplatni kód přes tvůj Ubisoft Connect učet na https://redeem.ubisoft.com/prince-of-persia-the-lost-crown

Hru poté najdeš v herní knihovně tvého Ubisoft Connect účtu

Podmínky akce