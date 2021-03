Praktické tipy, jak chránit své zdraví před respiračními virovými onemocněními

Onemocnění způsobená viry, to není pouze covid-19, ale spousty jiných onemocnění od "klasické" chřipky po anginu, pasový opar či laryngitidu. Viry mohou způsobovat mnoho vážných smrtelných onemocnění, napadajících celý náš organismus. Nejčastější formou jsou ale viry napadající dýchací systém, jako je již zmiňovaná chřipka či covid-19, které se přenášejí kapénkami vzduchem, a jsou tudíž nejvíce nakažlivé. A jak se v běžném životě před viry přenášenými vzduchem nejlépe chránit?

Aktuální pandemie ukázala, že je důležité chránit naše tělo po celý rok, protože viry si neberou dovolenou. Samozřejmě podzim a zima jsou "hlavní sezonou", ale i během roku byste měli být před viry na pozoru, protože mnohá onemocnění čekají doslova na každém kroku.

Držte si odstup

Viry, které se přenášejí kapénkovou cestou (vzduchem), mohou být nebezpečné již na vzdálenost 1 - 1,5 metru. Tento způsob infekce mají rády především akutní respirační infekce (chřipka, parachřipka, koronavirus aj.). Dle vědeckých studií se právě virová nákaza může šířit nejvíce z jednoho člověka na druhého, pokud se od sebe vyskytují na méně než jeden metr. Samozřejmě záleží na typu virového onemocnění. Nejvíce bychom se měli chránit v uzavřených prostorech, kde se viry na krátkou vzdálenost dostanou do dýchacích cest velmi rychle. Jste-li v uzavřených místnostech, pravidelně větrejte.

Ochraňte a "zaměstnejte" své ruce.

Při ochraně zdraví před respiračními virózy nestačí jen rozestupy, ale je důležité se chránit vhodnými doplňky a kromě úst bychom neměli zapomínat ani na ruce. "Věděli jste, že na obličej si rukama saháme až 20x za hodinu? S tímto zlozvykem je těžké přestat ze dne na den. Je tedy dobré si ruce chránit. Především pokud jsme v prostředí, kde se můžete snadno infikovat. V práci, obchodu či MHD. Kromě klasických gumových rukavic, které nejsou příliš šetrné k životnímu prostředí, můžete používat i speciální látkové, které jsou na rozdíl od těch jednorázových vyrobeny z materiálů citlivých k pokožce rukou a jsou i díky své pratelnosti vhodné k dlouhodobému nošení," říká vývojář Miroslav Pigan z CUBEProtect, který se specializuje na výrobu virucidních produktů. Kromě látkových a ochranných rukavic si můžete pořídit i speciální nákrčníky, které poskytují stejnou ochranu jako respirátory FFP3 a jsou vhodné na dlouhodobé nošení i sport.

Čistota půl zdraví

Správná hygiena by měla být vždy samozřejmostí. Ale v současných pandemických podmínkách je důležitější více než kdy jindy. Za uplynulý rok bylo mnohokrát řečeno, jak si správně mýt ruce. Nezapomínejte proto na pravidlo, že ruce je důležité si mýt nejen před jídlem a po toaletě, ale i pokaždé, když se dotýkáte venkovních předmětů či se vracíte domů z venku apod. Vždy používejte antibakteriální mýdlo a jako doplnění antibakteriální prostředky na bázi alkoholu. Ruce si myjte minimálně 40 vteřin. Pokud kašlete či kýcháte, tak nikdy do holých rukou. Nejlépe do rukávu lokte nebo pokud to stihnete, do papírového ubrousku, který hned vyhoďte. Pomáháte tak chránit ostatní. V koupelně nezapomínejte častěji prát ručníky (nejúčinnější je v programu vyvářka na 90 stupňů Celsia).

Nepodceňujte dobrou imunitu

Dobrá imunita nás obecně chrání před tím, jaký průběh virových onemocnění bude od chřipky až po další infekční onemocnění. Dobrou imunitu si nevybudujeme přes jeden víkend. Je důležité na ní "pracovat" dlouhodobě. Nepodceňujte proto kvalitní spánek, pohyb na čerstvém vzduchu a sport. Do jídelníčku zařaďte pestrou stravu bez přídavku jednoduchých cukrů či nasycených tuků. Energii si dodejte vhodnými vitaminy, minerálními látky nebo extrakty přispívajícími k funkci imunitního systému. Vhodné jsou vitaminy ze skupin C, B a D. Skvělý je také rakytník či echinacea. Dobré je také konzumovat probiotika. Ty velmi pomáhají imunitnímu systému v boji proti nemocem. Vždy je dobré se ale i poradit se svým lékařem o vhodnosti konkrétních doplňků stravy.