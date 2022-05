S českou značkou MISURA si užijete pohodlnější život

Člověk 21. století žije uspěchaný život. Očekává se od něj, že bude zvládat budovat kariéru, mít skvělou rodinu, sportovat a věnovat se svým koníčkům, zvládne zdravě jíst, a ještě si najde čas na kamarády. Proto pendlujeme mezi prací, domovem a chatou, na regeneraci nám moc nezbývá čas a zbytečnostmi se nemůžeme zabývat, protože máme na práci důležitější věci.

Hodně času prosedíme. Doma na židli, poté v kanceláři. Sledujeme obrazovky počítačů, notebooků, případně telefonů. On-line a digitálně se dnes řeší všechno. A zatímco vysoký společenský tlak nás poškozuje psychicky, neustálé sezení a hledění do obrazovky má zase fyzické dopady. Jak je minimalizovat?

Je čas naučit se využívat správné pomocníky

Můžete začít pracovat manuálně, změnit kariéru, abyste se od počítače vzdálili. Jenže osm hodin denně před obrazovkou prosedí opravdu spousta lidí, v mnohých povoláních se bez počítače prostě neobejdete. Vyhnout se mu prostě nelze. Místo toho byste si měli osvojit správné návyky.

Základním pravidlem je pravidelně se protahovat a procházet. Neseďte celých osm hodin v kuse, to tělu opravdu neprospěje. A dejte si dobrý pozor na to, jak konkrétně sedíte. Ergonomie na pracovišti je klíčová.

Právě s tou ergonomií vám mohou pomoci výrobky české značky MISURA. Ta byla založena s jediným cílem - ulehčit lidem každodenní život a dopřát jim více pohodlí na cestách i doma. Třeba právě při koukání do počítače. A tak začala vylepšovat stávající i vyrábět zcela nové produkty, které vám pomohou cítit se lépe.

Dopřejte si štědrou pracovní plochu

Rozhodně není dobré, když celý den koukáte do malého třináctipalcového displeje. Jenže co máte dělat, když cestujete z místa na místo, takže si s sebou berete pouze notebook? Pořiďte si k němu i přenosné monitory. Ty od značky MISURA velikostí připomínají notebook, vezmete je s sebou do brašny, přitom vám přidají značnou porci prostoru.

Je dobré využívat dva přenosné monitory, jeden si připevníte po levé straně vašeho notebooku, druhý po pravé. Oba jsou v rovině s displejem vašeho notebooku, což zajišťuje příjemný pohled. Připevníte je jednoduše na víko notebooku, tudíž nemusíte hledat místo, kam byste je postavili.

Přenosné monitory MISURA fungují se všemi operačními systémy (Windows, Linux, MacOS), jsou dostupné v FHD rozlišení a se třemi velikostmi obrazovky až do 13 palců. Připojují se přes USB-C, pokud ho váš notebook nemá, využije se kombinace HDMI a USB-A.

Postavte si notebook do správné polohy

Zpět k ergonomickému pracovišti. Důležité je, abyste správně seděli, ale také abyste měli obrazovku ve správné výši. S monitorem počítače si tohle přizpůsobíte docela jednoduše, ale s notebookem? Od toho existují nejrůznější držáky a stojany na notebooky.

Stojany jsou nastavitelné, tudíž jde o investici na dlouhou dobu. Budete je používat doma, na chatě i v kanceláři, ať už stojíte, či sedíte. Při výběru stojanu si hlídejte možnosti nastavení výšky (změřte si například, jak vysoko potřebujete notebook zvednout, aby pracoviště splňovalo ergonomické požadavky) a samozřejmě i to, pro jaké velikosti úhlopříčky notebooku jsou stojany určené.

Dopřejte svalům regeneraci s masážní pistolí

Značka MISURA se ovšem nezaměřuje pouze na doplňky související s elektronikou. Jedním z jejích nejprodávanějších výrobků je také masážní pistole. Tato vychytávka, již dříve používali spíš profesionální sportovci, se pomalu dostává do běžných domácností. Masážní pistole pomůže s rozehřátím před tréninkem i regenerací svalů.

Například taková MISURA MB1 Pro se výborně drží, je tichá a neklepe se v ruce. Svaly, jež jsou zvyklé osm hodin denně sedět a pak musí podat výkon večer v posilovně či na florbalu, si zaslouží pořádnou péči.

Nikdy není pozdě začít se starat o vaše tělo. Zaslouží si to a v budoucnu se vám štědře odmění.