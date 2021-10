Šest tipů, jak připravit vaše letní sídlo na zimu

Už pár dní se o slovo vydatně hlásí podzim a s tím je pro mnohé z nás spojen i konec chatařské sezony. Víte, jak správně chatu zazimovat a na co všechno si dát pozor, aby vás na jaře nečekalo nepříjemné překvapení? Přinášíme vám pár tipů:

Zkontrolujte i sklepní okna a světlíky

Zavřít okna, okenice a zamknout dveře, případně závoru, to je samozřejmostí. Nezapomeňte ale ani na ty nejmenší otvory. Zloději se umějí dovnitř dostat i jen přes nedovřené okno. Zajištění bezpečnosti jako takové je ale samozřejmě dlouhodobá věc. Už při výběru dveří i oken je potřeba na ni myslet. Fólie do oken, mříže či závory, ale i bezpečnostní dveře jsou jistě skvělou volbou, nicméně samy o sobě nestačí. Vchodové dveře se v základní verzi skládají z rámu křídla, výplně, zárubně, kování a zámku. Všechny součásti by měly být v souladu a kvalitně vyrobené. "Bezpečnostní třída u vchodových dveří nám značí, do jaké míry jsou konkrétní dveře schopné odolávat soustředěné snaze o jejich překonání, tedy co všechno prvky bezpečnosti musí vydržet," říká Stanislav Obyt, obchodní ředitel společnosti VP trend, tradičního českého výrobce dveřních výplní. Pro běžnou rodinnou stavbu bohatě postačí dveřní výplně třídy RC2, kterou často doporučují i architekti a rády vidí pojišťovny, v případě zámku volte bezpečnostní třídu stejnou nebo o jednu vyšší.

Vody a plyn? Raději je vypněte!

Taková prasklá vodovodní trubka dokáže udělat pěknou neplechu. Ne ale v okamžiku, kdy před vaším odjezdem hlavní přívod vody vypnete. Stejně tak otočte páčkou i u plynového potrubí. Tam, kde je to možné, také vypněte všechny elektrické spotřebiče a vypojte je ze zásuvky.

Vše ukliďte na příští sezonu

Říká se, že příležitost dělá zloděje. Je tedy dobré na chatě nenechávat žádné cennosti a uklidit vše, co by nenechavce mohlo lákat. A to nejen ty "lidské". "V okolí chaty by nemělo zůstat na očích nic cenného, co by mohlo přilákat lupiče. Výjimkou není upevnění všech volně stojících předmětů včetně zahradního nábytku. Dále se doporučuje uklidit všechny žebříky a nářadí, uložit vhodným způsobem nebezpečné a hořlavé látky a vypustit vodní systémy, aby nepopraskalo potrubí. Lupiči nejsou jediní nezvaní hosté, proto je nutné uzavřít všechny otvory a průduchy proti vniknutí hlodavců nebo malých šelem, jako je například kuna," vyjmenovává rady pro končící chatařskou sezonu Eva Svobodová z UNIQA pojišťovny. Nezapomeňte také vymést okapy, aby mohla dešťová vody v klidu odtékat a nezatekla vám do chaty střechou, a na komín dejte kryt, ať vám dovnitř nenasněží.

Poproste sousedy

Pokud nemáte chatu úplně na samotě, ale třeba v chatové oblasti, kde i přes zimu bývají lidé, určitě se s nimi domluvte, ať na váš barák občas hodí "očko".

Pozor na vlhkost a plísně

Pokud chatu skutečně na podzim opustíte a vracíte se do ní až s příchodem teplejších dní, určitě je dobré zajistit, aby chata dýchala. Vlhkost totiž u chat sice není ničím neobvyklým, ale neznamená to, že bychom ji neměli nijak řešit. Vlhkost a pak i plísně totiž škodí budově i jejím návštěvníkům. "Pokud chalupu necháme celou zimu ležet ladem bez jakéhokoliv větrání nebo topení, trpí celý objekt, vlhkost se kumuluje a důsledkem může být nejen zatuchlina, ale i plísně. Jako dlouhodobé řešení boje s vlhkostí se nabízí pořízení programovatelné větrací jednotky," říká Martin Preclík ze společnosti KORADO. Větrací jednotky pracují na principu řízené výměny vzduchu, a zajistí tak automatické odvětrávání i v době, kdy v chatě nikdo není. Čas a délku větrání si pak můžete sami předem naprogramovat.

Sociální sítě nechte stranou

Rada na závěr: Loučit se s chatařskou sezonou na sociálních sítích s popiskem "Tak zas na jaře!" určitě není dobrý nápad. Víte, kdo všechno vás sleduje?

TIP: Co dělat, když vaši chatu vyloupí?

Obzvláště po zimě se majitelé vracejí do svých chatek a chalup s obavami, zda nebylo něco odcizeno či poškozeno. Pokud k něčemu takovému dojde, do chaty ani chalupy nevstupujte, zavolejte policii a vyčkejte do jejich příjezdu. "V objektu se může nacházet plno daktyloskopických, trasologických, pachových a dalších stop, které bychom mohli svým vstupem do bytu nenávratně poškodit," říká Oldřich Rutar, bezpečnostní expert ze společnosti M2C. Pokud do objektu potřebujete vstoupit, například z důvodu zavření oken v nepříznivém počasí, nechť vstoupí pouze jeden člověk, zajistí okna, na nic nesahá a vrátí se zpět. Na prohlídku chaty či chalupy a zjištění, co bylo odcizeno nebo poškozeno, bude čas, až svou práci dokončí kriminální technik. Kvalitní vyhledávání a zajištění stop a jejich vyhodnocení je mnohdy jediným důkazem. Jste-li pojištěni, nahlaste škodu a pořiďte fotodokumentaci. Postupujte podle pokynů pojišťovny.