Šest tipů, jak správně zateplit fasádu

Tepelná izolace zabrání přehřívaní interiéru v létě a udrží v něm teplo v zimě - to však pouze v případě, pokud je tepelně izolační systém správně instalovaný. Odborník z Hornbachu radí, kterým nejčastějším chybám se vyhnout při instalaci zateplení.

1. Volba materiálu

Zateplit budovu můžete hned několika materiály, ale výběr toho správného pro váš dům svěřte raději do rukou zkušeného projektanta. Tepelně izolační materiály se od sebe liší různými vlastnostmi a každý má jiné přednosti. Zásadními požadavky jsou nízká tepelná vodivost, odolnost vůči mechanickému poškození a požáru. Je třeba také dbát na to, aby se minimálně do výšky 30 cm použil materiál s co nejnižší savostí.

2. Správná tloušťka

Tloušťka termoizolačního materiálu je důležitým parametrem při snaze o úspory energií. Tento údaj lze získat na základě teplotechnického výpočtu. Při něm se bere v potaz orientace a tvar domu, typ konstrukce, lokalita, zvolený tepelně izolační materiál a samozřejmě normové požadavky. "Pokud se použije materiál s nedostatečnou tloušťkou, může pak docházet ke kondenzaci a následnému vlhnutí zdiva. Důsledkem bude vznik plísní a mechů. To je nejen nevzhledné, ale může to způsobit i nemalé zdravotní problémy obyvatelům domu. Minimální tloušťka tepelně izolační vrstvy, která odpovídá současným požadavkům, je přibližně 15 cm," vysvětluje Richard Klička, odborník z oddělení stavebnin v projektových marketech Hornbach.

3. Úprava podkladu

Před instalací zateplení je zapotřebí se ujistit, že podklad není popraskaný, špinavý nebo mokrý. Konstrukce musí být rovněž dostatečně pevná a soudržná. "Povrch před aplikací doporučuji nejdříve opláchnout a ošetřit vhodným penetračním přípravkem. V případě, že jsou v něm výraznější nerovnosti, bude nutné nanést nejdříve omítku, abychom tyto rozdíly vyrovnali. Nezapomeňte, že poškozené podklady musíte opravit s dostatečným předstihem, aby stihly před montáží zateplení vyschnout. Aplikace na mokré povrchy by vlhkost ve zdivě uzamkla a to by časem degradovalo tepelně izolační systém," upozorňuje odborník.

4. Postup montáže

Ani ten nejkvalitnější termoizolační materiál nebude plnit svou funkci, když nebude správně navržen a zabudován. Nesprávné upevnění a vyztužení může způsobit vznik prasklin či odpadávaní kusů izolace. Tyto problémy vznikají především při svépomocné montáži, kdy není dodržen postup instalace. Realizaci proto raději přenechte zkušené firmě, kterou nejlépe vyberete na základě referencí.

5. Detaily fasády

Členité fasády a komplikované střechy zvyšují riziko stavebních chyb. Rámy oken a dveří či okenní lišty jsou vstupní bránou pro vlhkost a představují riziko vzniku tepelných mostů. "Rohy kolem oken jsou mimořádně náchylné na tvorbu plísní. Tomuto problému se dá předejít použitím systémových prvků a ukončovacích profilů. Jen tak zajistíte dokonalou obálku budovy bez slabých míst. Pokud při napojování zateplení na okno použijete nevhodné profily, může dojít ke vzniku trhlin, přes které bude dovnitř zatékat nebo foukat," upozorňuje Richard Klička z Hornbachu.

6. Fasádní omítka

Také u výběru fasádní omítky často dochází k ne zrovna nejšťastnějším volbám. Je potřeba si uvědomit, že ne každá barva bude na dané fasádě funkční. Výběr závisí od použitého tepelně izolačního materiálu, klimatických podmínek, či dokonce typu střechy. "Dnes je nabídka omítek opravdu široká a každá má odlišné přednosti. Akrylátové a silikonové omítky jsou vysoce odolné a omyvatelné. Hodí se proto do oblastí s častým výskytem srážek. Vápenné omítky jsou cenově nejvýhodnější, ale s nižší cenou přichází i nižší životnost a stálobarevnost. Mějte také na paměti vhodnou barvu omítky. Tmavé barvy absorbují sluneční záření intenzivněji než světlé odstíny. Výsledkem nevhodné kombinace barvy a tepelně izolačního materiálu může být přehřívání zateplovacího systému a poškození omítky," dodává odborník z Hornbachu.