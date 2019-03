Vědci v Austrálii vykopali dosud neobjevený druh dinosaura

Čelisti dosud neznámého druhu dinosaura objevili vědci na jihovýchodě Austrálie. Tvor, který dosahoval zhruba velikosti malého klokana, žil na tamním území před 125 miliony let, napsal zpravodajský server BBC News.

Nový druh dinosaura dostal latinský název Galleonosaurus dorisae podle tvaru čelisti, který údajně připomíná obrácenou galeonu - obchodní nebo válečnou plachetnici používanou v 16. až 18. století.

Experti uvedli, že nově objevený dinosaurus patřil do skupiny ornitopodů, podobně jako například iguanodon. Ze zubů experti usuzují, že se jednalo o býložravce.

Galleonosaurus dorisae: New dinosaur discovered in Australia, which was alive 125 million years ago and would have been a herbivore roughly the same height as a wallaby and belonged to the ornithopod family.pic.twitter.com/KPRP8qk83s