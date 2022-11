Výběr postele pro kvalitní spánek. Co musí splňovat?

Víte, že v posteli strávíme třetinu života? Dobrý spánek má vliv na naši psychiku, bystrost, páteř, proto je zapotřebí mít takovou postel, která je kvalitní. Rozhodně do ní investujte, protože je to záležitost na mnoho let, u někoho i na celý dospělý život.

Výběr postele na míru

Postel by měla vyhovovat vašim potřebám na míru, proto se nabízí, že by měl být i výběr postele na míru. Měli byste si zvolit ten správný rám, vynikající rošt i matraci. Samozřejmě by měla designově zapadnout i do vaší ložnice.

Jedině postel na zakázku může 100% splnit vaše očekávání. Musíte myslet na to, že postel má vyhovovat nejen vám, ale i partnerovi, když máte malé děti, také rády k vám hupnou. Proto je dobré mít dostatek prostoru pro vás všechny. Matrace musí být ortopedicky přínosné. Tak jako myslíte na postavení páteře a těla při práci s počítačem, je nutné přemýšlet i nad kvalitní matrací. Ostatně, zařizujete si i ložnice na míru. Chcete je mít přesně podle sebe, tak proč ošidit něco tak podstatného, jako je postel?

Postele na zakázku - tipy

Když si budete vybírat postel, oslovte firmu, v níž sledují výrobci nové trendy v oboru, aby vám nabídli co nejmodernější řešení v oblasti spánku. Vývoj jde neustále dopředu z hlediska designu i zdravotních aspektů. Výroba postele by se měla řídit tím, že si vyberete rozměr a typ rámu, provedení nožiček, výšku čela, potahový materiál a matraci.

Vezměte si, jakou roli hraje komfort při uléhání a vstávání, výška postele by měla být optimální. Pokud jste starší a máte potíže s klouby, oceníte vyšší postel. Vybírat lze i z mnoha druhů. Existují jich desítky, záleží, jestli chcete designovou nebo kontinentální.

Postel by samozřejmě měla rozměrově zapadnout do vaší ložnice. Podstatný je korpus postele (spací systém), který lze kombinovat s jakýmkoliv čelem, nožičkami a druhem čalounění.

Atypická postel pro vás

Firma Materasso nabízí mimo jiné i kvalitní postele na míru. V této sféře si můžete vybrat Boxspring 22-32, což je kontinentální (také "boxspringová" či jen krátce "boxspring") postel, jež patří k těm nejpohodlnějším. Korpus postele se skládá z masivního rámu s pružinovou kostrou, pružiny pak slouží jako podklad pro horní matraci.

Vytváří prostor pro optimální rozložení tlaku, čímž zajišťují ten nejluxusnější prostor pro spánek. Ložná plocha boxspringu je navíc chráněna speciální potahovou látkou, aby se horní matrace neposouvala. Matrace není zapuštěna do rámu, souzní tak s boxspringem. Dalším obdobným typem postele je Boxspring Mobil, která navíc umožňuje plynulé polohování hlavy, zad a nohou. O nastavení se stará elektromotor s ovladačem, takže vy sami nemusíte nic těžkého tahat.

V oblasti designu společnost nabízí systém s výklopem Up Maxi. Tak kombinuje přednosti boxspringu, navíc má velkorysý úložný prostor, což předchozí typy postrádají. Úložný prostor není rozdělený příčkami, máte tak místo po celé ploše. O pohodlné zvedání se postarají odolné kování a písty.

Další variací je postel Up Metal. Postel má korpus, určený pro velkou partnerskou matraci. Rošt má speciální kovovou konstrukci s pneumatickými písty, ty zajišťují komfortní zvedání ložné plochy i optimální přístup k úložnému prostoru. U něj je navíc možné demontovat dno. Až budete uklízet pod postelí, půjde vám to snadno. Další formou designové postele je UP BV/NV. Korpus má jiné použití dřevěných výklopných roštů, které jsou pro dvě solitérní matrace. Korpus postele je dostupný s úložným prostorem i bez něj.

Kvalitní postele - jak je vybírat?

Výroba matrací a postelí se orientuje celkovým designem vaší ložnice. Můžete si nechat postel očalounit materiálem, který bude konvenovat vaší představě a ložnici. Nejde jen o klasické látky, velmi luxusní je ekokůže či jakékoli koženky.

V Materasso vám nabízí více než 150 barevných odstínů od celosvětově nejuznávanějších značek s potahovými látkami na trhu. K nim budou dokonale sedět nožičky ze dřeva, kovu a plastu, rovněž je pestré i tvarové provedení.

Může jít o klasické geometrické variace, ale i originálně tvarované a barevné provedení. Podstatný je i výběr matrace, právě v Materasso se vyrábí od A do Z, aby co nejlépe seděla každému klientovi. Možné je tak vyrábět matrace i v atypických rozměrech. Vybírat můžete z pružinových, zdravotních, sendvičových, dětských, seniorských, antibakteriálních materiálů, dále z latexu, studené pěny, líné pěny, sendvičové a dalších variací.

Podstatné jsou i váhové požadavky, na míru můžete mít matrace s vysokou nosností. Vaše výška a hmotnost rozhodují o podobě matrace, která by se neměla proležet během pár měsíců. K matracím si lze zvolit i potah se speciálními úpravami (antibakteriální, pro příjemné usínání, pro alergiky a další).

Postele a matrace na míru

K postelím samozřejmě patří i doplňky. Když budete mít ten ideální typ postele, lze vybírat z pohodlných křesel, praktických taburetů, nočních stolků, podnožek či lavic.

Mějte originální ložnici, vždyť v ní trávíte tolik času. Vaše požadavky vám splní právě firma Materasso, která byla založena v roce 1995. Tehdy se zaměřovala především na výrobu zdravotních a ortopedických matrací, antialergických přikrývek, polštářů a dekoračních dek.

Od roku 2009 se pak věnuje i výrobě kontinentálních postelí a roštů. Právě v Materasso neustále sledují trendy a novinky v oblasti spaní, proto přichází na trh s produkty, které nejlépe odpovídají současným požadavkům moderního člověka. Pro vaši představu, firma ve své výrobní hale v obci Oravské Veselé vyrobí ročně 300 000 matrací. K dispozici mají nejmodernější systémy pro výrobu těch nejkvalitnějších matrací, takže si můžete být jistí, že dostanete prvotřídní výrobek přesně vám na míru.