Den dětí v Praze zve na soutěže, levné vstupné i kulturní program

Na Mezinárodní den dětí, který se každoročně slaví 1. června, připravily v Praze program pro nejmenší turistická místa i městské části. Někde je připraveno levné vstupné, jinde čekají na děti hry, soutěže i zábavní program. Oslavy dne dětí pátkem nekončí a pokračují i o prvním červnovém víkendu, vyplývá z informací organizátorů.

Trojská zoologická zahrada připravila dětský den ve spolupráci s městskou policií. Páteční program od 10.00 do 19.00 slibuje soutěže. Děti mohou vyzkoušet chůzi na chůdách, bungee running a něčemu se přiučí v dětské dopravní školičce. Návštěvníci uvidí tradiční komentovaná krmení. V pátek budou mít děti do 15 let vstup za jednu korunu.

Zážitky pro děti mají naplánované i v akvaparcích. V Aquapalace v Čestlicích vystoupí dětská skupina Lollipopz a pro malé návštěvníky je připravena i magicko-kouzelnická show a pohádková stezka. Aquacentrum Šutka zve na hry a soutěže o ceny. Děti si vyzkouší šikovnost na dopravním hřišti, ve skákání v pytli, lovení rybiček a mnohém dalším. Do 15 let budou mít dětí do tohoto akvaparku vstup za jednu korunu.

Oslavy dne dětí začnou v ekoncentru Prales ve Kbelích v pátek dopoledne, kdy děti ze základních škol vysadí lípu republiky k výročí 100 let od založení Československa. Poté budou následovat oslavy, které budou pokračovat i v sobotu odpoledne. Pro děti jsou připravena zábavná i naučná stanoviště a hravé aktivity.

Pražský dopravní podnik, ROPID a České dráhy pořádají den dětí na vlakovém nádraží v Braníku a v depu metra Kečerov. Součástí programu jsou jízdy historickými vlaky s lokomotivami Velký bejček a Karkulka do Modřan a motorovým vozem do areálu depa metra na Kačerově. Mezi Florencí a Depem Kačerov pojede historická souprava metra, historická tramvaj pojede z Braníka k Bílé labuti a od Nádraží Braník na Pražského povstání autobusy Ikarus 280 a Karosa ŠD 11. Dále se mohou návštěvníci těšit na vystoupení a soutěže.

Ve Žlutých lázních se v sobotu uskuteční program pořádaný hlavním městem a městskou policií. Děti se naučí, jak rozpoznat nebezpečí a riziková chování. Druhý den ve Žlutých lázních čekají na malé piráty, kteří se mohou těšit na hru o poklad.

V oboře Hvězda se v neděli odpoledne uskuteční rodinný festival Kašpárkohraní, na které je vstup zdarma. Zahraje skupina Kašpárek v rohlíku, Slza a Ivan Mládek a Banjo Band. Program slibuje divadelní scénu a nově gastro scénu.

V neděli zve malé návštěvníky do areálu dostihové závodiště ve Velké Chuchli. Na děti čekají během rodinného dne jízdy na ponících či velbloudovi, malá zoo s domácími zvířaty, skákací hrady nebo jezdící koníci na kolečkách. Odpoledne se uskuteční sedm dostihů, z nichž první startuje ve 14.00. Děti do 15 let mají vstup zdarma.

Na páteční odpoledne připravily program pro děti také některé městské části. V pátek oslaví den dětí Praha 2 v Riegrových sadech, Praha 5 na Dětském ostrově a Praha 8 na hřišti u Základní školy Glowackého. V neděli oslaví v areálu Pražačky den dětí Praha 3 a Praha 11 na nádvoří Chodovské tvrze.