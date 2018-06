Kemp v Pasohlávkách se rozduněl motory z Ameriky

Do kempu Merkur v Pasohlávkách na Brněnsku v pátek odpoledne začaly na sraz přijíždět první vozy amerických značek, kolem 15 hodin jich bylo asi 230. Podle odhadu pořadatelů by mělo dorazit 800 až 1000 aut. Za organizátory o tom informovala Petra Haumer. Devátý ročník akce Lucky Cruisers Weekend se na jihu Moravy koná poprvé, podle pořadatelů by mohlo přijít kolem 5000 návštěvníků.

Příznivci amerických značek se v kempu v Pasohlávkách mohou těšit na nablýskané legendy i na vozy, která právě sjely z výrobní linky. K vidění budou veteráni z časů Elvise Presleyho, burácející osmiválce, terénní vozy, klasická kabria z 50. a 60. let, ale také nejnovější corvetty a mustangy. "Ohlášená je třeba i replika vozu ze seriálu Knight Rider i s podpisem herce Davida Hasselhoffa," uvedla Haumer. Doplnila, že vozy budou přijíždět ještě i v sobotu dopoledne.

Návštěvníci si budou moci vychutnat i pravé americké burgery nebo stylové občerstvení v US schoolbusu. Chybět nebudou ani soutěže o drinky na elektrickém býkovi. Atmosféru motorového Divokého západu připomenou stánky s americkými suvenýry, ale také soutěže v pojídaní megaburgeru na čas nebo v pojídání chilli. Pro děti pořadatelé připravili skákací hrad a také sportovní i kreativní disciplíny.

Akce se na jih Moravy přestěhovala z kempu na Chrudimsku, který už podle pořadatelů kapacitně nestačil. Oficiální zahájení je v pátek v 18 hodin, akce potrvá do nedělního poledne.