Monínec láká na večerní závod. Jezdit se bude mezi osvětlenými brankami

Středočeský skiareál Monínec si pro lyžaře přichystal jedinečný večerní závod s názvem Dark Snow. Jde o jediný sjezd pro veřejnost, kdy se jede za umělého osvětlení. Letošní novinkou jsou osvětlené branky. Akce se koná v pátek 23. února.

Závodu se může zúčastnit kdokoli (od 16 let), pojedou buď jednotlivci, nebo smíšené tříčlenné týmy. Jedinou podmínkou je to, že v každém týmu musí být alespoň jedna žena. Závodníci se mohou registrovat přímo na Monínci v den závodu, a to od 16.00 do 17.00. Samotný závod pak začne ve 20 hodin. Soutěžit se bude dvoukolově, do finále pak postoupí pouze čtyři nejlepší muži a ženy.

Novinka v podobě branek osvětlených LED svítilnou ulehčí závodníkům orientaci na sjezdovce. Branky tak nebudou muset ve tmě hledat. Kromě toho se rovněž zdůrazní noční lyžařský prožitek z jízdy. Během předchozích ročníků dosahovali nejrychlejší lyžaři průměrnou rychlost až okolo 80 kilometrů za hodinu.

Všichni účastníci letošního Dark Snow Monínec získají zdarma automaticky jednodenní monínecký skipas. Vedle toho se bude bojovat o lyže Sporten a další hodnotné ceny. Startovné činí 550 korun při platbě převodem a 650 korun na místě.

Dark Snow ale není jediná akce, která zpestří lyžařům víkendové radovánky na Monínci. V neděli 25. února sem dorazí i Pringles roadshow, která nabídne ochutnávku oblíbených brambůrek, relax zónu pro dospělé a zábavný program pro děti. Ten zahrnuje nejrůznější soutěže, jako je třeba hod na cíl, přetahování lanem, házení kroužků v olympijských barvách, omalovánky nebo trefování se hokejkou do branky.

Další informace o obou akcích naleznete na www.moninec.cz.