Na tábor do Techmania Science Center v Plzni

Techmania Science Center si v rámci jarních prázdnin připravila tradiční program pro děti, kterého se mohou zúčastnit od 19. do 23. února 2018. Týdenní příměstský tábor je vhodný pro zájemce ve věku od 7 do 12 let, tedy pro školáky z prvních až šestých tříd základních škol.

,,Příměstské tábory jsou oblíbenou plzeňskou akcí, kterou pořádáme již pátým rokem. Rodiče mají jistotu, že je o jejich ratolesti dobře postaráno, a že se i v průběhu školních prázdnin vzdělávají. Není ovšem vzdělávání jako vzdělávání. Techmania si zakládá na tom, že vědu vysvětluje zábavnou formou pomocí interaktivních exponátů, které si u dětí v průběhu let vypěstovaly značnou oblibu," říká David Lobotka, vedoucí programového oddělení Techmania Science Center.

Pro děti je v rámci jarního týdenního programu připraven nespočet dovednostních, vytrvalostních a vědomostních soutěží, během kterých mohou utužit své znalosti nebo se dozvědět spoustu nových zajímavostí. Kromě několika stálých expozic, laboratoří a dílen mohou děti navštívit i jediné 3D planetárium v České republice, kde je pro ně připraveno promítání trojrozměrných filmů. "Děti navštíví nejen expozice, které zábavně vysvětlují různé fyzikální zákony, ale také se mohou dozvědět, co obsahují sladkosti, které tak rády mlsají, zkusit si vyrýžovat zlato nebo se pokusit uniknout z potápějící se lodi. Plocha našeho 3D planetária přináší zcela unikátní požitek při sledování filmu, o čemž se děti budou moci samy přesvědčit, " popisuje náplň příměstských táborů David Lobotka.

Výprava za poznáním v Techmánii probíhá v termínu 19. - 23. února od 8 do 16 hodin a může se přihlásit až 40 dětí. Cena za celý týden je 3000 korun, a pokud si děti chtějí užít prázdniny s kamarády, mohou předem zažádat o zařazení do stejné výzkumné skupiny. Více informací naleznete na www.techmania.cz