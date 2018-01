﻿Přírodní ledopád v Krkonoších láká desítky lezců

Přírodní ledopád v Labském dole v Krkonoších, na němž Správa Krkonošského národního parku během zimy nabízí možnost lezení, přilákal v této zimní sezoně desítky lezců z celé republiky. Také v úterý zamířilo do Labského dolu pokořit zhruba 20 metrů vysokou skalní stěnu pokrytou ledem několik z nich.

"Je nás tady teď osm. Dnes to ale není ono, je moc teplo. V Krkonoších jsou teploty nad nulou. Nahoru máme proto natažený pouze jeden směr. Nahoru jsem to dnes už vylezl, ale není to úplně bezpečné. Minulý týden to bylo lepší," řekl dopoledne lezec Pavel Pfeifer. Vybaven je helmou, mačkami, cepíny, sedákem, lany, šrouby do ledu, karabinami a dalšími věcmi nutnými pro lezení na ledu. Podmínky na ledopádu dnes nebyly po oteplení v minulých dnech ideální. "Led je dutý, chce to, aby přimrzlo a nasněžilo," uvedl Pfeifer, který je na ledopádu v Labském dole i více než desetkrát za sezonu. "Jsem skoro místní, když to jde, tak jsem tady. Víkendy jsou docela plné, lepší je to ale přes týden," řekl.

Zájemci o lezení se musí registrovat na webu správy parku. Ledopád jim KRNAP poprvé zpřístupnil v prosinci 2010. "Lezení není od fixního data. Vždy odpovědný pracovník Správy KRNAP ledopád otevře, když už to je pro přírodu bezpečné. Stane se tak otevřením registrace," řekl mluvčí správy národního parku Radek Drahný. Na ledopádu může být maximálně 16 lidí. Správa KRNAP od začátku roku registruje okolo 270 lezců.

Přírodní ledopád v Labském dole je v Krkonoších svého druhu jediným legálním terénem pro lezce s mačkami a cepíny. Správa KRNAP po inventarizaci lišejníků, mechorostů a cévnatých rostlin na skalách v Labském dole, které jsou v zimě pokryty ledopády, umožnila lezení pouze v této jedné lokalitě. "Dříve ledolezci zkoušeli lézt na všech krkonošských ledopádech, a to i v první zóně KRNAP, v těch nejcennějších částech Krkonoš. Svou přítomností v klidových zónách rušili živočichy a v neposlední řadě ohrožovali vzácné organismy na skalách. Proto Správa KRNAP vyhradila jedno místo - ledopád na konci cesty Buď fit v Labském dole, které není v první zóně KRNAP," řekl Drahný. Krkonoše s jejich malou rozlohou a obrovskou návštěvností podle něj nelze srovnávat s Alpami nebo Tatrami a je nutné dělat kompromis. Otevřením legální možnosti lezení na ledu v Krkonoších ubylo lezců, kteří v minulosti chodili na další ledopády v Labském dole či v Obřím dole, dodal mluvčí KRNAP.