Sladovna a Formani zvou v Písku do světa mytologie

Do světa mytologických zvířat i rostlin zavede děti výstava Cesta do Mytologie, kterou v pátek otevře písecká galerie Sladovna. Spolupracovala na ní s Divadlem bratří Formanů, zčásti je inspirována knihou Geralda Durrella Mluvící balík, kterou Formani adaptovali pro Národní divadlo jako operu Čarokraj. V pátek to řekli Matěj Forman a kurátorka Tereza Dobiášová. Výstava potrvá do konce léta.

Tým Sladovny oslovil Formany poté, co viděl jejich výstavu Imaginárium. To je podle Matěje Formana interaktivní mozaika, "rozkvetlá kytice nápadů, dekorací, loutek a hraček" z dílny spolupracovníků divadla a z fundusu.

"Podařilo se vytvořit velkou výtvarnou, deskovou, zážitkovou hru s mnoha detaily, které přináší dětem poznání. Záměr byl nechat je projít příběhem, nechat je objevovat, vyřádit se, vyžít. Je to v duchu (hesla) Sladovny galerie hrou, ale nejde o to si jenom hrát. Je tady snaha, na základě příběhu Geralda Durrella, který je pestrý, fantazijní, pohádkový, velice o přírodě a o zvířatech, rozehrát dobrodružnou cestu pro děti od tří let až po náctileté," řekl Matěj Forman.

Cílem bylo vytvořit čarovný kraj mytologických bytostí. Vznikl labyrint, děti čeká i příběh. "Je to mytologický svět, do kterého mohou děti vstoupit, potkat se tady s různými mytologickými zvířaty, rostlinami, se všemi bytostmi, které jsou kouzelné. Můžou se tady mnoho dozvědět, ale hlavně si můžou hrát a prožít si čarovný kraj mytologie," řekla Dobiášová.

Sál prvního patra zaplnili jednorožci, pták fénix, bazilišci, dračice, harpyje, jelen, žralok, skopci; na jedné dráze se děti promění v mořské panny a přijedou na ostrov vlkodlaků, roli hraje i hrad lasiček.

"Je to mix všeho. Pro nás bylo důležité uvědomit si, že mytologie je mnohem blíž realitě, ve které žijeme, než jak to ukazují hollywoodské filmy. Vybírali jsme z různých kultur, pracovali jsme trochu dadaistickým způsobem," řekla kurátorka. Hlavním výtvarníkem byl Josef Sodomka z Divadla bratří Formanů, všechny kulisy jsou ručně malované.

Sladovna loni přilákala rekordních 56 tisíc návštěvníků. Kdysi průmyslová budova je největším zážitkovým prostorem pro rodiny s dětmi v Jihočeském kraji. Sladovna má letos rozpočet 14,6 milionu Kč, zahrnuje i očekávané příjmy včetně peněz z grantů. Město letos přispělo částkou 8,3 milionu Kč.