VIDEO: Z robota na auto za minutu. Japonci představili skutečného Transformera

Japonská společnost Brave Robotics minulý týden slavnostně představila svého nového "Transformera". Tedy - téměř čtyřmetrového robota, který se během chvíle dokáže přeměnit ve funkční sportovní automobil. A zpět.

Robot - podle jeho tvůrců zatím jediný svého druhu na světě - dostal jméno J-deite RIDE. Společnost Brave Robotics na jeho vzniku spolupracovala s firmami Asratec a Sanei Technologies. Jejich společné dílo se dokáže z automobilu transformovat v 3,7 metru vysokého robota za jednu minutu. Uveze také dva lidi, včetně řidiče.

Výkonný ředitel Brave Robotics Kenji Ishida řekl, že se inspiroval animovanými filmy, které sledoval v dětství. Do filmových Transformerů má však J-deite RIDE ještě daleko, jeho "vadou na kráse" je především rychlost. A to nejen, co se přeměny týče, ale třeba i jízdy a chůze. Jako auto zvládne jet pouze rychlostí 60 km/hod a ve formě robota urazí za hodinu pouhých 100 metrů.

Robot má podle Ishida inspirovat ostatní výrobce a rozšířit lidskou představivost. Jde ale o velmi drahou "hračku". "Nikdo se zatím nepokusil vytvořit tuto technologii, takže si nemyslím, že je to k ničemu, protože když se tyto věci zviditelní, tak se objeví nové možnosti," řekl.

Výroba robota byla zahájena před čtyřmi lety. Nyní se první prototyp chystá na dlouhou tour po světových výstavách. A až se vychytají všechny mouchy, měl by "autobot" najít uplatnění především v zábavním průmyslu. K vidění tak bude v rekreačních parcích a zapojí se i do pouličních průvodů.