Budoucnost pelikánů skvrnozobých v Liberci vypadá nadějně

Před rokem hrozilo, že liberecká zoo přijde o chov kriticky ohroženého pelikána skvrnozobého. Na ptačí chřipku uhynula jedna ze čtyř samic, jež zoo měla. Budoucnost chovu nyní vypadá nadějně. Počet těchto vzácných ptáků ve skupině stoupl ze tří na deset, přírůstky získal Liberec ze zoo ve Dvoře Králové nad Labem. Liberecký zoolog a kurátor ptáků Jan Hanel věří, že do několika let se podaří odchovat mladé.

"Pelikáni zatím nehnízdí, jsou na to ještě mladí," uvedl Jan Hanel. Podle něj se nedá zcela odhadnout, kdy zahnízdí poprvé. "Může to být za rok, dva i tři," řekl.

Pelikány skvrnozobé má liberecká zoo teprve od roku 2014, zatím bez úspěšného odchovu. Původně měla jen čtyři samice. Loni získala ze Dvora Králové sedm pelikánů, z toho čtyři samce. Podle Hanela je lepší, když je skupina početnější. "Šance na odchov je tím větší. Pelikáni jsou hejnoví ptáci a hnízdí v koloniích," uvedl Hanel.

Ředitel zoo David Nejedlo řekl, že pokud by se znovu objevilo riziko nákazy ptačí chřipkou, postupovali by stejně jako loni. "Jiná opatření navíc bychom nedělali," uvedl. "Utvrdili jsme se v tom, že pokud by bylo nějaké podezření, tak bychom i nadále využili toho, že bychom ta zvířata dali na naší izolaci," dodal. Právě tam byli loni pelikáni v době nákazy. Kromě samice pelikána skvrnozobého v zoo na ptačí chřipku uhynula ještě jedna labuť a další čtyři labutě a čtyři husy musely být utraceny. U pelikánů skvrnozobých se k tomuto opatření s ohledem na jejich vzácnost nepřistoupilo, nákaza se na ostatní nerozšířila.

Zoo chová ještě jeden druh pelikánů, a to bílé. Ptačí chřipkou loni neonemocněl žádný z nich. Pelikány bílé má liberecká zoo už od roku 1975, dlouho se ale nedařilo odchovat mláďata. Poprvé se to povedlo až v roce 1999 a poté v dalších deseti letech jen jednou. Mnohem úspěšnější jsou v Liberci od roku 2009, kdy zoologové vytvořili novou skupinu čtyř samic a šesti samců. Mláďata mají nyní každý rok. "Letos máme zatím čtyři mláďata a pelikáni stále ještě hnízdí," dodal Hanel. Pelikány mohou návštěvníci zoo vidět jen v hlavní sezoně od jara do podzimu, a to na jezírku v dolní části zahrady. Přes zimu jsou v zimovišti.

V Libereckém kraji bylo loni jedno ohnisko ptačí chřipky v Turnově a dvě v Liberci. V malochovu drůbeže v Turnově na Semilsku museli veterináři usmrtit 57 slepic, kachen, hus, bažantů a holubů. Druhé ohnisko se objevilo na začátku února v drobnochovu s deseti kusy kachního plemene indický běžec v Hanychově na okraji Liberce. Všichni ptáci tehdy uhynuli. O pár dní později se třetí ohnisko objevilo na opačné straně města v zoo.