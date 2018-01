Divocí milovičtí koně se už prohánějí ve vybraných rezervacích

Mladí divocí koně z Milovic už běhají v rezervacích ve východních Čechách. Do lokalit Na Plachtě na okraji Hradce Králové a v Ptačím parku Josefovské louky u Jaroměře převezli celkem devět koní, kteří pastvou pomohou udržovat životní prostředí pro vzácné rostlinné i živočišné druhy. Řekl to Dalibor Dostál ze společnosti Česká krajina, která koně bezplatně do dalších lokalit zapůjčila.

Organizátorům se podařilo v Milovicích, kde v rezervaci divocí koně žijí od roku 2015, naložit devět z deseti mladých exmoorských hřebců, kteří se narodili v roce 2016. U Hradce Králové jsou čtyři, u Jaroměře pět. Nyní jsou v aklimatizačních ohradách, kde stráví přibližně měsíc, poté se budou moci pohybovat po prostoru, který je pro ně v lokalitách vyhrazený. Celkem jde o více než 20 hektarů.

Nová působiště koní se od rezervace v Milovicích liší. "Lokalita Na Plachtě je podobně suchá, jako je ta v Milovicích, ale je více zalesněná," uvedl Dostál. Josefovské louky jsou úplně jiný typ prostředí, jedná se o podmáčené louky, kde roste jiný typ vegetace. Koně se tak budou muset adaptovat na jiný typ pastvy. Exmoorští koně jsou podle Dostála velmi přizpůsobiví.

Transport desátého hřebce by se měl uskutečnit později. Při přípravě naložení se koně nejprve uzavírají v půlhektarové ohradě, poté se přesouvají do manipulačního prostoru, který má několik čtverečních metrů. Z něj se nakládají na návěs, který je převáží.

Divocí koně se do východních Čech vrátí po 7 tisících letech, vědci se shodují, že vymizeli na konci neolitu.