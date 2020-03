Do benátských kanálů se vracejí ryby a labutě, okolo pobřeží plují delfíni

Rostoucí počet případů nákazy novým koronavirem a trvající zvyšování počtů obětí nemoci COVID-19 zastavily celou Itálii. Lidé jsou v izolaci, aby zabránili dalšímu šíření viru, chránili své blízké a mnozí každou minutou přichází o zisk. Napětí a panika jsou znatelné. Přesto má však tíživá situace své klady. Benátky, které po celý rok lákají davy turistů, se vyprázdnily, a v důsledku dramatického poklesu lodní dopravy se pročistila voda. Do ikonických benátských kanálů se tak nyní vracejí ryby a labutě a k některým italským břehům po dlouhé době připluli delfíni.

Benátské uličky zejí prázdnotou a zmizeli také turisté plující v gondolách. Brzy si místní začali všímat obrovského rozdílu v čistotě vody, uvedla televize CNN. Výrazně se také zlepšila kvalita vzduchu.

Here's an unexpected side effect of the pandemic - the water's flowing through the canals of Venice is clear for the first time in forever. The fish are visible, the swans returned. pic.twitter.com/2egMGhJs7f

"Voda se nyní zdá být průzračnější, jelikož je na kanálech menší provoz, a sedimenty tak zůstávají na dně. Lodní doprava většinou sediment vynáší na hladinu," uvedl mluvčí benátského starosty.

"Kanci uprostřed mého rodného města, delfíni v přístavu Cagliari, kachny ve fontánách v Římě, benátské kanály mají nyní čistou vodu plnou ryb. Znečištění ovzduší kleslo. Příroda si během karantény v Itálii bere zpět, co jí patří," uvedl na twitteru jeden uživatel.

Boars in the middle of my hometown, dolphins in the port of Cagliari, ducks in the fountains in Rome, Venice canals have now clean water full of fishes. Air pollution dropped. Nature is reclaiming its spaces during quarantine in Italy. #COVID19 #COVIDー19 pic.twitter.com/dr6QILfF9V