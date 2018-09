Dvorská zoo prodloužila provoz afrického safari

Zoo Dvůr Králové nad Labem prodloužila hlavní sezonu o týden do neděle 7. října. Otevřené tak budou dál areály afrického a lvího safari, kde lidé jezdí mezi zvířaty auty. Informovala o tom mluvčí zoo Andrea Jiroušová. Dvorská zoo je s více než půl milionem návštěvníků ročně nejnavštěvovanějším turistickým cílem na východě Čech.

Do 7. října budou v zoo pokračovat i víkendový provoz večerního safari a večerní prohlídky pro veřejnost. "Pokladny budou otevřeny do 18.00. Těm, kteří v zahradě budou chtít zůstat déle, ovšem nebráníme. V areálu je možné zůstat až do 22.00 a odejít samostatnými turnikety," uvedla mluvčí.

Letní sezonu zoo otevřením areálů safari zahájila 28. dubna. V areálech safari návštěvníci mají možnost projíždět vlastním autem, safaribusem nebo takzvaným safari truckem mezi volně žijícími zvířaty. Hlavní letošní novinkou v safari se staly dvě mladé samice lva berberského.

V africkém safari o rozloze asi 30 hektarů lidé projíždějí mezi stovkami volně žijících zvířat. Největší stáda z kopytníků tvoří antilopy, zebry a pakoně. V klasické části zoo se nacházejí například pavilony slonů, šelem, ptáků, plazů či primátů.