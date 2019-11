Lední medvědi budou mít větší bazén

Brněnská zoo připravuje zvětšení bazénu pro lední medvědy, nyní ve výběrovém řízení hledá zhotovitele. Stavební práce by měly začít na přelomu roku. V tiskové zprávě to uvedl mluvčí radnice Filip Poňuchálek. Brno na tento projekt vyčlenilo čtyři miliony korun.

Zoo má poté, co loni uhynul samec Umca, možnost získat jiného samce, podmínkou je však úprava výběhu. "Pro získání samce ledního medvěda je nutné zvětšit bazén ve výběhu. Spodní plocha s bazénem bude navýšena o zhruba jeden metr. Nový hlubší bazén bude o to méně zapuštěn do skály a zároveň lépe naváže na stávající svah," uvedl náměstek primátorky Petr Hladík (KDU-ČSL). Doplnil, že v prostoru budou rozmístěny kameny a balvany, přibudou také umělé skály, které doplní přírodní skalní masiv. Ve spodní části výběhu bude nová betonová podlaha umožňující snazší a bezpečnější pohyb zvířat i obsluhy.

Stavba by podle Hladíka neměla trvat déle než pět měsíců, výběh by tak měl být připravený na další návštěvnickou sezonu. "Zároveň v příštím roce přivítáme v Brně nového samce ledního medvěda, který k nám přijede z Holandska," doplnil Hladík.

Výběh medvědů od architekta Otto Eislera je z roku 1959. Lední medvědi v něm pobývají od roku 2006 a od té doby samice Cora úspěšně odchovala pět mláďat, která posílila chovy v Česku i v zahraničí. Po Umcově úhynu se zoo snaží získat nového samce a pokračovat tak v odchovu.

Zoo loni navštívilo přes 330 tisíc lidí, nejvíc od roku 1997, kdy zařízení zavedlo evidenci všech návštěvníků. Počet návštěvníků tak v roce 2018 překonal i rok 2008, kdy do zoo především kvůli mláďatům ledního medvěda přišlo skoro 327 tisíc lidí.