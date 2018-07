Mládě supa hnědého ze Zoo Ostrava bude vypuštěno v Bulharsku

Z ostravské zoologické zahrady odcestovalo mládě supa hnědého, které se tam vylíhlo letos v dubnu. Do volné přírody bude v nejbližších dnech vypuštěno v Bulharsku ve východní části pohoří Stara Planina, a to společně s dalšími dvěma mláďaty ze Zoo Riga v Lotyšsku. Informovala o tom mluvčí zahrady Šárka Nováková.

"Jedná se již o šesté mládě tohoto největšího evropského supa odchované v Ostravě a druhé, které bude vypuštěno do volné přírody. Historicky první vypouštění se uskutečnilo v roce 2009 ve Verdonském kaňonu ve Francii," uvedla Nováková. Připomněla, že zbývající čtyři mláďata, která se v zoo podařilo odchovat, následně posílila evropskou chovatelskou základnu v takzvaných seznamovacích voliérách pro supy hnědé.

V Evropě se nyní vyskytují čtyři druhy supů - sup bělohlavý, sup hnědý, sup mrchožravý a orlosup bradatý. Jejich populace nejsou nijak velké. Čítají okolo několika set až několika tisíc párů.

Zvířata se zpět do volné přírody daří navracet díky jejich ochraně i repatriačním projektům. Do nich je zapojena také ostravská zahrada, která bezplatně poskytuje odchované ptáky pro vypuštění do volné přírody. Ostravská zoo chová všechny čtyři druhy evropských supů.

"Stěžejním posláním moderních zoologických zahrad je ochrana ohrožených druhů živočichů, to je chov a odchov zvířat co možná nejpřirozenějším způsobem s cílem záchrany druhů a populací, zapojování do záchranných projektů probíhající přímo v oblastech výskytu daného druhu a také poskytování jedinců odchovaných v zoo pro vypuštění do volné přírody za účelem obnovy či posílení divokých populací," uvedla Nováková. V Bulharsku, kam míří ostravské mládě, byli supi hnědí v minulosti člověkem vyhubeni.

Ostravské mládě, které zatím není neschopné letu, bude ve středu umístěno na vypouštěcí lokalitu, kde se budou seznamovat s okolím a vštěpovat si ho jako svůj nový domov. Ptáci budou pravidelně dokrmováni, avšak bez jakéhokoli dalšího kontaktu s lidmi.

Sup hnědý obývá horská pásma až do výšky 4000 metrů nad mořem v oblasti střední Asie a Pyrenejského poloostrova. Zalétá ale i do střední Evropy. Rozpětí křídel může dosáhnout až 285 centimetrů, hmotnost až 12 kilogramů.