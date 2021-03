Postel nebo gauč? Aneb výběr pelíšku nepodceňujte

Na gauči a v posteli ten pes spát nebude, řekl jednou člověk, co nikdy neměl psa. Po čase každý pejskař, jestliže nemá srdce z oceli, trochu obměkne. A pak se může stát, že pes spí kdekoliv jinde než v pelíšku. Někdy to ovšem nemusí být pro psa zdravé, nepodceňujme proto výběr kvalitního odpočinku pro naše čtyřnohé parťáky.

Obzvláště majitelé menších plemen dovolí svým mazlíčkům spát na gauči, v posteli či kdekoliv jinde. Mnohdy ale neví, že mohou zadělat svému psovi na zdravotní problém. Některá plemena jsou náchylná na onemocnění kloubů či páteře. Každodenní výskoky na pohovku či postel mohou být pro ně velmi nebezpečné. Snažte se to psovi zakázat anebo mu pořiďte speciální rampu, při které pohybový aparát není tolik namáhán. Každý pes by měl mít své místo, kde bude mít svůj pelíšek pro odpočinek a spánek. Ovšem není pelíšek jako pelíšek.

Kvalita na prvním místě

Než si pořídíte domů štěně, tak kromě hraček a krmiva byste neměli zapomenout na pelíšek. Jeho výběr, ale nepodceňujte. "Majitelé psů mnohdy vybírají pouhým okem, zda se jim pelíšek líbí či nikoliv. Nejenže ho mohou po nějaké době vyhodit, ale není funkční a pes si v něm neodpočine. Správný pelíšek by měl mít kvalitní výplň, ideálně matraci či paměťovou pěnu. Povrch by měl být voděnepropustný a pratelný, pro snadnou údržbu," doporučuje Martin Pučálka ze společnosti Krmiva Pučálka a dodává. "Skvělou volbou jsou krásné designové pelíšky značky Aminela, které tvoří deset centimetrů vysoká matrace s kvalitní výplní." V případě štěněte vybírejte pelech rovnou v takové velikosti, aby měl pes pohodlí i v dospělém věku. Jestliže pes prodělal operaci kloubu či páteře, měli byste se poohlídnout taktéž po kvalitním pelechu ideálně s paměťovou pěnou či matrací.

Na cesty jedině bezpečně a pohodlně

Cestujete často a berete svého psa s sebou? Správně by měl být pes připoután pásem na zadních sedadlech automobilu anebo ještě v lepším případě v zavazadlovém prostoru, kde je v bezpečí. Kromě vhodné zábrany mezi zavazadlovým prostorem a prostorem s posádkou dopřejte svému mazlíčkovi pohodlí v podobě kvalitního pelíšku, ideálně matrace, která obsahuje kvalitní výplň. Takovou matraci můžete použít nejen do zavazadlového prostoru automobilu, ale i do cestovní klece. Pes bude mít tak i pohodlí na cestách.