Příběh zubra evropského ukazuje výstava

Vernisáž výstavy "Zubři" se uskutečnila ve čtvertek odpoledne v Národním zemědělském muzeu na jihočeském zámku Ohrada nedaleko Hluboké nad Vltavou. Vernisáže se zúčastnili rovněž zástupci společnosti Česká krajina, která některé exponáty na výstavu zapůjčila.

V muzeu lesnictví, myslivosti a rybářství na loveckém zámku Ohrada najdou návštěvníci řadu zajímavých informací o tomto největším suchozemském volně žijícím zvířeti Evropy. Zubr evropský (Bison bonasus), někdy též zvaný bizon evropský, je mohutný kopytník z čeledi turovitých (Bovidae) a největší suchozemský savec Evropy.

V řadě evropských zemí je v současnosti velmi aktuální otázka vypouštění zubrů zpět do volné přírody a vliv těchto zvířat na tvorbu krajiny. Výstava ukazuje historii zubrů na našem území od pravěku po současnost, odraz zubrů v naší kultuře, podobnou historii severoamerického příbuzného zubra - bizona, zajímavosti z jejich biologie i perspektivy jejich navrácení do volné přírody.

K nejvzácnějším exponátům výstavy patří lebka zubra kavkazského ze sbírek Národního zemědělského muzea, dnes již vyhynulého druhu. Obohacena je ale také o sbírkové předměty zapůjčené z dalších muzeí a institucí. "Výstavou chceme ukázat, že zubr byl neodmyslitelnou součástí našich lesů a podhorských oblastí, a to s dosahem do naší dávné minulosti. Jestli se znovu stane nepostradatelným zvířetem evropského ekosystému, bude záležet na souznění všech, kterých se snahy o návrat zubra do přírody dotýkají," říká ředitel Národního zemědělského muzea Ohrada Jiří Houdek.

Zubr a vztah k Česku

Na realizaci výstavy se podílelo také Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur, Přírodovědecké muzeum, Moravské zemské muzeum, košické Východoslovenské múzeum, Zoo Hluboká nad Vltavou, Zoo Praha, Zoologická zahrada Tábor, ochranářská společnost Česká krajina, Národní galerie v Praze, Jihočeská univerzita České Budějovice.

"Zubři patří k živočichům, kteří byli tisíce let spojení s českou krajinou. Jsme velmi rádi, že Národní zemědělské muzeum výstavou tohoto unikátního živočicha připomnělo," ocenil Dalibor Dostál, ředitel společnosti Česká krajina, která vede regionální pobočku EBPB v České republice a provádí sčítání zubrů pro mezinárodní plemennou knihu.

Česká krajina zapůjčila pro výstavu například snímky fotografa Vojtěcha Lukáše nebo pro velkoformátový tisk snímky fotografa Michala Köppinga.

Muzeum lesnictví, myslivosti a rybářství Ohrada je nejstarším loveckým muzeem v Evropě. První muzejní sbírky loveckých trofejí a vycpanin zde byly umístěny již v roce 1842. Unikátem je Sallačova sbírka několika set exponátů paroží a souroží. Barokní zámek Ohrada nabízí také působivé interiéry, zejména hodovní sál vyzdobený barokními loveckými motivy a nábytkem z paroží. Každý rok připravuje muzeum několik výstav tematicky souvisejících se zaměřením pobočky.

Výstava Zubři začala na zámku Ohrada 1. června a potrvá do 31. října letošního roku.