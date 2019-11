Špatná zpráva pro veverky: lidem zachutnaly žaludy

Veverky celého světa, mějte se na pozoru. Ukázalo se, že žaludy jsou dobré i pro lidi.

V Jižní Koreji v posledních letech prudce vystřelila nahoru popularita žaludových nudlí, žaludového želé a žaludového prášku poté, co vědci označili plod dubu za zdravou "superpotravinu", která může pomoci bojovat proti obezitě a cukrovce, napsal server The Wall Street Journal.

Ve Spojených státech, kde druhdy bývaly žaludy základem stravy některých indiánských kmenů, nyní restaurace a blogy zasvěcené zdravému stravování začínají zkoumat recepty na žaludové krekry, žaludový chleba a žaludovou kávu. To je ovšem špatná zpráva pro veverky a další zvířata, která jsou na dubech závislá.

V Jižní Koreji, kde se sběr žaludů lidmi několikanásobně zvýšil, je nyní na zemi méně těchto plodů a klesá populace veverek. Ochránit duby, aby jejich plody zbyly pro veverky, je těžký oříšek k rozlousknutí. A je to také chvíle, kdy do pohotovosti nastupují "žaludoví strážci".

Tato skupina vznikla na Univerzitě Jonse v Soulu, kde hlídá idylický kampus a vyhání nenechavce, kteří by chtěli krást veverkám jídlo. Za veverčí věc se staví studenti, jako je Pak Či-un, která i vynechala oběd, aby veverky v zimě měly co jíst. Jakmile zahlédla starší ženu svírající igelitovou tašku napěchovanou žaludy, pustila se do akce.

Problém pro veverky

"Veverky budou hladovět!" vykřikla tak hlasitě, že se další hledači žaludů dali na útěk. Pak se hádala se ženou téměř hodinu a nakonec vyšla z boje vítězně s taškou v ruce. Podle studentky je to ale chabá výhra. "Pořád musím myslet na všechny ostatní žaludy, o které přijdeme," řekla, když žaludy vysypávala zpátky pod listí.

Sbírání ingrediencí, které vyrostly ve volné přírodě, se v jihokorejských zalesněných vysokoškolských kampusech a kolem oblíbených turistických tras stává čím dál tím větším problémem. Za posledních pět let se pětinásobně zvýšil počet osob obviněných z nelegálního sběru "lesních produktů", uvedla korejská lesní správa. Ti, kdo jsou chyceni při činu, riskují až pět let vězení nebo pokutu dosahující v přepočtu až 40 tisíc dolarů (více než 900 tisíc korun).

"Když jsou žaludy propagovány jako superpotravina, lidi je nepřestanou sbírat," myslí si Kim Su-či, který pracuje na korejském vládním odboru ochrany lesního prostředí.

Soucit se zvřaty

Jedna veverka potřebuje najít a zahrabat více než sto žaludů, aby přežila zimu, uvádějí odborníci. Pokud bude lidský sběr pokračovat, většina jihokorejských žaludů bude pryč během následujících 50 let, řekl Pak Čan-rju z Národního institutu lesnictví. "Měli bychom soucítit s veverkami," dodal.

V Národním parku Bukhansan, která je v Soulu oblíbeným místem turistů, je nyní rozmístěný tým 200 zaměstnanců a dobrovolníků, kteří chytají zloděje. Jeden rok zabavili 200 kilogramů, což byl tak velký úlovek, že museli použít vrtulník, aby je znovu rovnoměrně rozházeli pro veverky. Ale země je stále pokrytá prázdnými kalíšky dubových plodů. "Nemůžeme je chytit všechny," říká manažer parku Min Un-ki.

Jižní Korea ročně dováží zhruba 9000 tun žaludů z Číny. Sběr v přírodě je levnější, ovšem může vyvolat rodinné rozbroje. "Moje děti mi říkají, že jsem zlá, když beru veverkám jídlo," říká 58letá Šin Kjun-ča, která na internetu prodává domácí žaludový prášek.

Syrové žaludy zkonzumované ve velkém množství mohou být pro lidi škodlivé, protože obsahují taniny, které se ale dají odstranit louhováním nebo vařením.

Alternativní zdroj

Konzumace žaludů začala v Koreji před staletími jako alternativní zdroj potravy během hladomoru nebo špatné sklizně. Během let tu vznikla řada oblíbených jídel včetně želé, nudlí, lívanců a knedlíčků. Renesance těchto jídel nastala poté, co před třemi lety jihokorejští vědci potvrdili, že žaludy mohou předcházet cukrovce, řekl Čon Un-pok ze střediska pro léčbu diabetu v Soulu.

Zatímco lidé hodují, veverky hladoví. Jihokorejská populace veverek klesla za posledních deset let zhruba o 30 procent, uvádí loňská zpráva jihokorejského Národního institutu biologických zdrojů, podle níž je hlavním viníkem právě nedostatek žaludů.