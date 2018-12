V Krkonoších začala kampaň za záchranu tetřívků.

Správa Krkonošského národního parku (KRNAP) u Špindlerova Mlýna rozmístila první informační tabule, které upozorňují na výskyt kriticky ohrožených tetřívků. Zahájila tím aktivity, které mají přispět k záchraně tohoto druhu. Sdělili to zástupci národního parku.

Správa KRNAP spolupracuje na projektu se sousední Chráněnou krajinnou oblastí Jizerské hory, protože vědci považují populaci tetřívka za jizersko-krkonošskou. "Spolu se správou Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory jsme se, vzhledem k dramaticky klesajícím počtům tetřívků, rozhodli rok 2019 věnovat tématu tohoto krásného ptačího druhu v obou pohořích," uvedl ředitel Správy KRNAP Robin Böhnisch.

Oblast Krkonoš a Jizerských hor je jednou z posledních dvou v ČR s relativně početnou populací tetřívka, druhou jsou Krušné hory. Třeba jen v Krkonoších počet samců podle posledního sčítání v roce 2017 oproti roku 2001 klesl téměř o polovinu na 74 kohoutků. "Jsme sice dvě správy chráněných území, ale jde o jednu horskou oblast a populaci. Právě na populacích v Krkonoších, Jizerských a také Krušných horách závisí přežití druhu v celé ČR. Pokud nic neuděláme, druh v Krkonoších vyhyne kolem roku 2040," řekl mluvčí Správy KRNAP Radek Drahný.

Na rozcestnících v jizersko-krkonošském horském pásmu v oblastech s výskytem tetřívků má být v následujících měsících rozmístěno přibližně sto informačních tabulí, z toho asi 60 v Krkonoších. Budou turisty upozorňovat na to, že by se měli držet na turistických trasách, aby tetřívky nerušili. Jiné cedule budou správci parku dávat přímo do lyžařských stop, které vedou do zakázaných lokalit. "Tyto cedule budou přenosné a budou ve vizuálu dopravní zákazové značky s upozorněním, že vstupují někam, kde nemají co dělat," řekl Drahný.

Podle něj tetřívka na jeho zimovištích v karech ruší také skialpinisté a snowboardisté. "Pták v zimě nespí, ale snaží se pod sněhem přežít s minimálním výdejem nedostatkové energie. Každé vyrušení může stát tetřívka život. Každý jednotlivý úhyn pak podstatně oslabuje mizející populaci druhu."

Součástí projektu bude také ekovýchovný program pro školy nebo rozšíření sortimentu suvenýrů s motivem tetřívka v infocentrech.

Tetřívek patří v současnosti mezi silně ohrožené druhy ČR, a to se ještě kolem roku 1950 vyskytoval na většině území. Současný stav v celé ČR se odhaduje na 330 až 380 samců.