V plzeňské zoo se probudila čtveřice medvědů

V plzeňské zoologické zahradě se po zimním spánku probudila čtveřice medvědů hnědých - brtníků, kteří spali od 4. prosince. Nejstaršímu Pištovi, který přijel do zoo jako několikaměsíční mládě z Hluboké nad Vltavou, bylo letos v lednu 38 let a je nejstarším hnědým medvědem v ČR. Oznámil to ošetřovatel medvědů Tomáš Košatka.

"První den dostanou k snídani to, co si najdou ve výběhu - zpravidla větve, jehličí, trávu a potom je postupně rozkrmujeme a dostávají pytlík piškotů na medvěda a den. Pak jim dáváme mrkev, jablka a postupně přidáváme pečivo, sladké až po dvou týdnech," uvedl. Z masa dostávají jen ryby. Podle Košatky za zimu zhubnou až o třetinu, což se pozná podle plandavé kůže na břiše.

Letos to bude 21 let, co zahrada otevřela hektarový lesní výběh s osmi do země zahloubenými medvědími doupaty. Podle Košatky je výběh jedním z nejlepších v ČR, jde téměř o přirozený biotop. Výhodou jsou duby, protože medvědi požírají na zimu olejnatá semena, třeba oříšky, bukvice i žaludy. "Letos v zimě jsme výběh vydláždili velkými kameny, protože medvěd je vlastně takový přerostlý krtek a rád hrabe. Má tendenci si dělat nory, nejraději do svahů," uvedl.

Medvědi už od října poznají, že se krátí den a ochlazuje se. Drží se spíše v doupěti a vynechávají oblíbené sladkosti. Nejvíce potravy přijímají koncem září, připravují si tak tukové zásoby na zimu. V Plzni pravidelně hibernují už od druhé zimy, většinou asi tři měsíce. Délka zimního spánku záleží hlavně na počasí na přelomu února a března a nejdřív se budí nejmladší zvířata. Boucháním do stěn a kovových dveří ubikace se domáhají procházky a probudí i starší huňáče. Všichni medvědi se letos probudili už 1. března a už byli venku.

Před 21 lety bylo ve výběhu sedm medvědů najednou, nyní ho obývají tři samci a jedna samice. Kromě seniora Pišty žije v zoo ještě jeho o 12 let mladší bratr Miky a večerníčkoví sourozenci Honzík a Eliška, kterým je 16 let. "Vzhledem k tomu, že medvíďata se rodí v lednu, prospali všichni svoje narozeniny," řekl mluvčí zahrady Martin Vobruba.

"Pišta je největší zajímavostí. Když vyleze z doupěte, tak máme velkou radost, že zimu přečkal v pořádku. Je stále vitální, doleze si nahoru ve výběhu pro krmení," řekl Košatka. V posledních letech je oddělený od zbytku tlupy v malém výběhu, protože je na zadní nohy méně pohyblivý. "Silnější medvědi, když dojde třeba ke krmení, ho odeženou," řekl.

Podle Vobruby je stáří medvěda 38 let extrémem, v minulosti měla zoo průměrné dožití 25 až 30 let. Ve světě žije sedm druhů medvědů plus panda velká. V Plzni je medvěd hnědý - brtník, karpatský typ.